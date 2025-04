Grote baas Red Bull Racing bemoeit zich ook met mogelijk vertrek Max Verstappen: 'Hij heeft veel aan ons te danken'

Bij Red Bull Racing maken ze zich niet druk om een eventueel vertrek van Max Verstappen. De Nederlander wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met andere teams, maar daar hebben ze bij Red Bull geen boodschap aan. "Hij rijdt in 2026 bij ons."

Het contract van Verstappen was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek bij de Grote Prijs van Saudi-Arabië, omdat de Nederlander ontevreden is over zijn auto. Nadat topadviseur Helmut Marko publiekelijk zijn zorgen had geuit over de toekomst van Verstappen bij het team, gonst het van de geruchten over een voortijdig vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

Profijt

"Max vertelde me ooit dat hij zijn carrière bij Red Bull begon en dat hij hem daar graag wil afmaken. Voor zover ik weet is er op dit vlak niets veranderd", aldus Oliver Mintzlaff, de sportbaas van Red Bull tegen het Duitse BILD. "Wij hebben enorm veel profijt gehad van Max, maar de waarheid is dat hij ook veel te danken heeft aan Red Bull."

Mintzlaff erkent dat Red Bull in een moeilijke fase zit. "We zijn ontevreden en lopen achter bij onze verwachtingen, maar we zijn niet in paniek. Het seizoen duurt nog lang en er is nog niets verloren. Iedereen die ons afschrijft in de titelrace, maakt een fout."

De Duitse sportbaas houdt vertrouwen in het Formule 1-team van Red Bull. "Ik zie hoe zelfkritisch het team is. Ondanks de succesvolle afgelopen jaren, is de honger nog steeds voelbaar. Natuurlijk zitten we in een moeilijke fase, maar ik heb niet het gevoel dat Max daardoor aan zichzelf gaat twijfelen. Zolang de mentaliteit leeft dat wij de beste auto ter wereld willen bouwen, zal hij met ons samenwerken."

Race

Zondagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd staat de race in Jeddah. Verstappen begint op pole en hoopt zijn tweede race van het seizoen te winnen.