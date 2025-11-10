Eindelijk is er weer wat positiefs en heuglijks te melden over de familie Schumacher. Eind 2013 kreeg zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher een ski-ongeluk, waardoor hij hersenletsel opliep. Sindsdien zijn er schijnbaar weinig hoopvolle ontwikkelingen rond de Duitse racelegende.

Over David Schumacher, een neef van Michael Schumacher, is wel wat moois te melden. De zoon van Ralf Schumacher, de broer van Michael Schumacher, is verloofd. De 24-jarige coureur kreeg het ja-woord van zijn Hongaarse geliefde Vivien Keszthelyi. Ook zij is actief in de wereld der autosport.

'Ze zei ja'

David Schumacher rijdt voor het team HRT Ford Performance in de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Hij vroeg haar ten huwelijk tijdens een romantische trip op de Malediven. "Ze zei ja", schreef hij op Instagram.

"De oceaan is getuige van onze liefde. De zonsondergang verzegelde onze belofte aan elkaar." En zijn verloofde schreef dit op haar socials: "Iederen bedankt voor jullie prachtige wensen en lieve woorden! We zijn echt ontroerd door alle liefde en steun."

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher heeft het bericht van zijn zoon een like gegeven. Helaas voor Ralf Schumacher liep zijn huwelijk tien jaar geleden op de klippen. De hele afwikkeling daarvan is nog steeds voer voor de roddelbladen. Jarenlang leken Cora Schumacher (48) en Ralf Schumacher (50) dolgelukkig tijdens hun huwelijk. De praktijk bleek echter heel anders. Ralf Schumacher heeft namelijk nu een vriend en heeft dus publiekelijk bekendgemaakt ook op mannen te vallen.

In de talkshow Hey Olli! ging Cora Schumacher los over Ralf. Volgens haar is er van een schijnhuwelijk nooit sprake geweest. "Als dat het geval was geweest, dan was ik nu rijk. Uiteraard heb ik wel eens gevraagd naar zijn geaardheid omdat die verhalen rondgingen. Maar ik wist het écht niet." Cora claimt vervolgens dat ze, als ze het wel wist, nooit met hem in het huwelijksbootje zou zijn gestapt.