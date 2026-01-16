Sergio Pérez, de oud-teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, reed afgelopen jaar niet in de Formule 1. Komend wereldkampioenschap zal hij wel weer in actie komen. Dat doet hij in 2026 voor Cadillac. De Mexicaan heeft zijn eerste ronden inmiddels gereden.

Pérez testte de auto tijdens een filmdag op het Engelse circuit Silverstone. Ook de Fin Valtteri Bottas kroop achter het stuur van de auto van de Amerikaanse renstal, die dit jaar als elfde team zijn entree maakt in de Formule 1.

De 35-jarige noemde het een emotioneel moment om weer in een Formule 1-auto te stappen. Hij werd eind 2024 opzijgeschoven bij Red Bull na tegenvallende prestaties. "Dit smaakt naar meer", zei hij na afloop via de kanalen van Cadillac.

"Iedereen in het team mag trots zijn dat we onze eerste ronden hebben voltooid. Het was emotioneel om deel uit te maken van autosportgeschiedenis", aldus Pérez.

Onthulling

De auto zelf werd angstvallig uit beeld gehouden. Cadillac, dat met een Ferrari-motor zijn eerste Formule 1-seizoen ingaat, heeft de onthulling van de auto bewaard voor een reclamespot tijdens de Super Bowl op 8 februari.

Testdagen

Eind januari vinden er echter al extra testdagen plaats voor het nieuwe seizoen, zodat de coureurs kunnen wennen aan hun nieuwe auto. In aanloop het komende kampioenschap gingen de F1-regels op de schop en dus zijn de wagens drastisch veranderd.

Van 27 tot en met 30 januari wordt er gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Dat is nog besloten voor de fans. Ook in februari zijn er nog twee testmomenten in Bahrein. Eerst van 11 tot en met 13 en vervolgens van 18 tot en met 20 februari. Op zondag 8 maart is de eerste Grand Prix in Australië.