Emotionele Lewis Hamilton bezorgd om dierbaar lid van familie: 'Mijn hart staat stil'

Formule 1-coureur Lewis Hamilton rijdt dit weekend zijn eerste race namens Ferrari in Italië. In de persconferentie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna ging het maar weinig over de rode racewagen. Hamilton mist vooral een dierbaar lid van de familie.

De Britse coureur rijdt dit weekend voor het eerst namens Ferrari in het thuisland van de constructeur. Een bijzonder moment voor de zevenvoudig wereldkampioen. Toch ging het in de persconferentie over héél iets anders.

Max Verstappen verdient duizelingwekkend veel geld, maar blijft ver achter bij Cristiano Ronaldo en Lewis Hamilton Max Verstappen is opnieuw de enige Nederlander tussen de vijftig bestbetaalde sporters ter wereld. Dat blijkt uit de lijst die het magazine Forbes jaarlijks publiceert. De wereldkampioen Formule 1 verdiende het afgelopen jaar tientallen miljoenen, maar dat is nog lang niet genoeg voor een plaats in de top van de lijst.

Plotseling ziek

"Dit is een tijd waarin elke keer dat ik een sms krijg van de vrouw die voor hem zorgt, mijn hart een seconde stilvalt", vertelde Hamilton emotioneel. Hij moet zijn hond Roscoe missen op de grid. De Franse bulldog was vroeger een vaste gast bij races, maar werd vorige maand plotseling ziek.

Hij heeft zijn telefoon zoveel mogelijk aanstaan, om berichtjes te kunnen ontvangen. "Omdat ik denk: ‘Wat komt er nu weer?’ Maar gelukkig gaat het nu goed met hem. Hij doet het goed." Zijn hond Roscoe is op leeftijd. "Hij is twaalf en een half jaar oud, dus hij is een oude jongen, en het is uitzonderlijk dat ze zo lang leven."

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

i Roscoe. Getty Images

Longonsteking

De kans dat Roscoe - die herstelt van een longaansteking - alsnog op de grid zal verschijnen, is alsnog aanwezig. Hamilton neemt hem graag weer met hem mee. "Ik wil hem dit jaar echt meenemen naar Silverstone, en vooral naar Monza."

Sterker nog, Roscoe wordt zelfs onderdeel van het fashion statement van de goedgeklede Hamilton. "Ik ben van plan om hem een rode cape en outfit aan te trekken. Ik was bij hem voor Miami en hij wil nog steeds spelen. Hij heeft die jeugdige geest nog steeds. Maar hij slaapt wel heel graag."

Max Verstappen geeft opheldering na ophef over omstreden Duitse schuilnaam: 'Dat was wat ik wilde' Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing door vorige week in een 'vrij' weekend plotseling op te duiken op de Nürburgring. De Nederlandse coureur reed daar een test in een Ferrari, maar deed dat onder een schuilnaam om minder op te vallen. De gekozen naam zorgde echter voor flink wat ophef en Verstappen heeft eindelijk opheldering gegeven over hoe die naam tot stand is gekomen.

Grand Prix van Emilia-Romagna

Dit weekend staat de GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma. Max Verstappen begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. Hamilton staat slechts achtste in het kampioenschap met 41 punten. Verstappen is recordhouder op het circuit met drie winsten.