Glunderende Max Verstappen spreekt van prachtige zege op 'speciaal circuit': 'Het was erg leuk'

Vol ongeloof stond Max Verstappen na de GP van Japan op het hoogste treedje van het podium. De Nederlander won onverwachts zijn eerste race van het seizoen. Ondanks de vele problemen met de Red Bull-auto én het gerommel in de organisatie, trok de viervoudig wereldkampioen de zege op Suzuka over de streep. Dat deed hem veel.

Dat het circuit in Japan speciaal is voor Verstappen, blijkt wel uit het feit dat het zijn vierde zege op het asfalt van Suzuka op rij was. En zijn 64ste in zijn carrière. Maar deze was misschien wel de moeilijkste van zijn vier zeges in Japan. Vooral omdat de McLarens eigenlijk sneller werden geacht. “Het was een zware race. De twee McLaren-coureurs zaten me flink op de hielen", zei de Nederlander na afloop.

'Het was erg leuk'

Toch haalde hij er vooral veel plezier uit om te strijden om de zege en zich te verdedigen tegen zijn achtervolgers. "Het was erg leuk, maar het was niet makkelijk om te pushen vanwege de banden. Ik ben ongelooflijk blij met de overwinning. Het was sowieso een zwaar weekeinde. Maar door het veroveren van de pole position (op zaterdag tijdens de kwalificatie, red.) was het mogelijk de race te winnen."

'Circuit betekent veel voor me'

Verstappen eindigde voor Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren. Verstappen staat nu in de titelrace op één punt achterstand van Norris. Volgens Verstappen is het zaak om op ieder moment het maximale proberen te presteren. "Dat hebben we gedaan", aldus Verstappen, die in Suzuka nu vier keer op rij zegevierde. "Dit circuit betekent veel voor me."

Druk programma

Verstappen heeft na de GP van Japan een druk programma. Een weekend later is al de GP van Bahrein en de zogeheten triple header (drie races op rij) wordt van 18 tot en met 20 april afgesloten met de GP van Saoedi-Arabië. In mei volgen dan ook weer vier races, met ook de eerste races in Europa op de planning: Emilia-Romagna, Monaco en Spanje. Bij de GP van Monaco heeft de organisatie iets nieuws geregeld.