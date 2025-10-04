Ooit had Famke Wilmink (27) de droom om het te maken als schaatsster. Inmiddels is de Nederlandse verzeild geraakt in een wereld waarin nog grotere snelheden regeren: Formule 1. Ze werkt bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, waarvoor F1-kampioen Max Verstappen rijdt.

Op het cv van Wilmink prijkt onder meer een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. En tot februari 2019 reisde ze door Nederland om deel te nemen aan schaatswedstrijden voor junioren.

Een van haar concurrenten destijds was Jutta Leerdam. Neem bijvoorbeeld de zevende editie van de masterswedstrijden in Thialf, in maart 2014. Leerdam werd toen tweede op de 1000 meter, Wilmink 15e. Een dag later was Leerdam de winnares en Wilmink 11e.

Racing Bulls

Bij Racing Bulls houdt ze zich vooral bezig met de luchtstromen rond de auto. "We weten precies wat het ontwerp doet in de computersimulaties of in de windtunnel. Maar daar racen we niet", vertelt ze aan NRC. Ze voert het werk uit zowel op het circuit als op kantoor in het Britse Milton Keynes.

De in Hoofddorp geboren Wilmink raakte gaandeweg haar schaatscarrière gegrepen door de wereld van autosport. Als tweedejaars studente mocht ze stage lopen bij Red Bull Racing. Er waren honderden sollicitaties voor die functie. Waarom ze dan haar kozen, vraagt ze zich ook af. Maar: "Ik denk dat het feit dat ik zoveel schaatste, interessant was."

Vrouwen in de wereld van F1

Haar dromen om het te maken in het schaatsen wilde ze niet zomaar opgeven. Tegelijk wist ze: verhuizen naar Engeland zou betekenen dat ze niet meer zomaar kan schaatsen. Haar vader haalde haar over om het avontuur aan te gaan, met in het achterhoofd dat ze later weer in Nederland het schaatsen kan oppikken. "Maar dat terugkomen is nooit gebeurd", vertelt ze.

In haar dagen als stagiaire waren er nog veel minder vrouwen in de F1-wereld dan nu, al zijn mannen nog immer sterk in de meerderheid. "Toen ik daar kwam werken, was er één stagiaire, verder was ik de enige vrouw. Nu zou ik niet meer kunnen zeggen hoeveel het er zijn", aldus Wilmink.