Formule 1-coureur Liam Lawson begon het seizoen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hij moest echter al snel van plek wisselen met Yuki Tsunoda. Nu spreekt hij zich uit over die wissel. "Het maakt de situatie voor mij niet beter."

Lawson begon het F1-seizoen bij Red Bull Racing, maar na slechts twee races werd hij teruggezet naar zusterteam AlphaTauri. Zijn plek werd ingenomen door Tsunoda. De wissel volgde na tegenvallende resultaten van de Nieuw-Zeelander in Australië en China.

In Melbourne wist hij zich niet te kwalificeren voor Q2 en viel hij uit in de race door de verraderlijke omstandigheden. Een week later, in Shanghai, was Lawson de langzaamste in beide kwalificatiesessies en bleef hij ver verwijderd van de punten, zowel in de sprint als in de hoofdrace.

Zelfvertrouwen

Om die reden werd hij teruggezet naar AlphaTauri en promoveerde Tsunoda naar het hoofdteam. Red Bull-teambaas Christian Horner en motorsport adviseur Dr. Helmut Marko verklaarden destijds dat ze dit deden om Lawson zijn verloren zelfvertrouwen terug te laten winnen.

Nu, enkele maanden na de wissel, spreekt Lawson die bewering tegen. Volgens de Nieuw-Zeelander hoefde hij zijn zelfvertrouwen helemaal niet terug te winnen, omdat hij het ondanks zijn tegenvallende resultaten bij Red Bull Racing nooit was kwijtgeraakt. Hij wijst daarbij ook op Tsunoda's prestaties bij Red Bull, die niet veel beter zijn dan die van Lawson in de eerste twee races.

'Geen echte kans'

"Uiteindelijk verandert het niets voor mij," zegt Lawson over Tsunoda. "Ik kreeg geen echte kans om te laten zien wat ik kon in de Red Bull, dus het feit dat iemand anders er ook moeite mee heeft, maakt voor mij geen verschil. Het maakt de situatie voor mij niet beter. Ik focus me puur op het maximale halen uit de auto die ik heb."

"Mijn zelfvertrouwen is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar", benadrukt hij. "Niet bij Red Bull en ook niet na mijn terugkeer bij AlphaTauri. Het was fijn om punten te scoren in Monaco. Dat leek extra zelfvertrouwen te geven, maar eigenlijk is mijn zelfvertrouwen sinds het begin van het jaar constant gebleven."

Sinds zijn terugkeer bij AlphaTauri staat Lawson vaak in de schaduw van teamgenoot Isack Hadjar, die zich heeft opgeworpen als de leider van het team. De Fransman heeft dit seizoen al vijf keer punten gescoord, terwijl Lawson alleen punten pakte in Monaco, waar hij als achtste eindigde in de bizarre race met twee verplichte pitstops.