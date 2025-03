Medelijden met teamgenoot Max Verstappen: 'Hij wordt misschien wel weer geofferd'

Liam Lawson verraste in de kwalificatie voor de GP van China negatief door als twintigste en laatste te eindigen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull worstelt opzichtig, maar kan weinig verweten worden. Dat vindt Ernest Knoors, voormalig teambaas in de DTM en analist bij Viaplay. Hij neemt het op voor de geplaagde Nieuw-Zeelander.

"Je voelt voor die jongen", begon hij zijn betoog over Lawson na zijn teleurstellende P20 in China. "Hij is een rookie en heeft echt talent, maar ze hebben hem niet in het juiste team gezet. Red Bull heeft een opleidingsteam, daar hadden ze hem ervaring op moeten laten doen en dan een ervaren coureur naast Verstappen kunnen zetten", wijst Knoors naar Red Bull Racing. De naam Yuki Tsunoda, die bij opleidingsteam Racing Bulls indruk maakt, wordt genoemd.

'Hij wordt misschien wel weer geofferd'

"Het maakt me niet uit wie ze er dan neerzetten, maar dit komt slecht over op Lawson terwijl het eigenlijk zijn schuld niet is. Het is verkeerd management van het team. Lawson krijgt nu een hele slechte naam, wordt misschien wel weer geofferd omdat hij niet voldoet. Maar het is niet zijn fout, maar de schuld van de Marko's (Red Bull-adviseur Helmut Marko, red.) en Horners (teambaas Red Bull Christian Horner, red.) die dit soort beslissingen nemen."

'Laten we in Japan kijken'

Co-analist Christijan Albers heeft iets minder medelijden met de 23-jarige Nieuw-Zeelander, want hij zag de 'rookie' vorig jaar bij de Racing Bulls 'gewoon presteren'. "We waren er niet zelf bij, maar hij was sneller en beter dan Tsunoda bij de tests in Silverstone. Daar heeft hij de engineers overtuigd, die maken zo'n beslissing. Maar dit is pas race twee, laten we in Japan nog eens kijken. Als hij daar niet goed presteert kun je zeggen dat hij problemen heeft met de druk of dat de snelheid er niet is. Een van de twee is het."

Buschauffeur in een vliegtuig

Knoors omschrijft de situatie van Lawson bij Red Bull Racing als dé vervanger van Sergio Perez tekenend: "Hij is er nog niet klaar voor. Je kunt geen buschauffeur in een Concorde (een vliegtuig, red.) zetten en dan zeggen: 'Sorry, je vliegtuig is gecrasht'."