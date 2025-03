Max Verstappen en Lando Norris kwalificeren naast elkaar in China, George Russell verrast

Max Verstappen start de GP van China vanaf de tweede startrij. De Nederlander van Red Bull Racing zag de McLarens domineren in de kwalificatie op zaterdagochtend. Door een waanzinnige ronde van George Russell moet Lando Norris genoegen nemen met een plekje naast Verstappen bij de start. Oscar Piastri pakte zijn eerste pole position in zijn carrière voor een grote race.

In de eerste beschietingen van Q3 was al duidelijk dat McLaren alles te verliezen had. Piastri en Norris zaten binnen 0,1 seconde van elkaar en hadden de eerste startrij dus stevig in handen. Verstappen was toen al 'best of the rest' en kon dus niet anders dan tevreden zijn. Maar in de laatste vijf minuten van Q3 speelde de wind ineens op. Verbeteringen waren nauwelijks mogelijk, maar op het vallen van de vlag dook George Russell met zijn Mercedes nog tussen de McLarens. De Brit was in Australië nog onzichtbaar.

Uitslag kwalificatie GP van China

1 Oscar Piastri (McLaren) 2 George Russell (Mercedes) 3 Lando Norris (McLaren) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Lewis Hamilton (Ferrari) 6 Charles Leclerc (Ferrari) 7 Isack Hadjar (Racing Bulls) 8 Kimi Antonelli (Mercedes) 9 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 10 Alexander Albon (Williams)

Reactie Max Verstappen

Na afloop van de kwalificatie zat Verstappen vol twijfels over de race van zondag. "Lastig, we hadden niet de grip die we wilden hebben. En in elke run lagen de problemen ergens anders, dat maakt het ook onvoorspelbaar", was de Red Bull-coureur eerlijk bij Viaplay. Van de race verwacht hij dan ook niet veel. "Het wordt niet zo bijzonder. We zijn echt niet snel genoeg om naar voren te kunnen kijken", liet de Nederlander gelaten vallen.

Sprintrace

Midden in de nacht op zaterdag (Nederlandse tijd) was ook al de sprintrace in China. Daarin liep Norris vreselijk te worstelen en beleefde hij 'zijn ergste nachtmerrie'. Lewis Hamilton won voor het eerst een race in dienst van Ferrari en kreeg Piastri naast hem. De zevenvoudig wereldkampioen haalde vervolgens hard uit naar de 'kletsende' critici. De Australiër van McLaren haalde de Nederlander op de baan in. In de WK-stand liep de Nederlander wel in op de klassementsleider.

Carlos Sainz verliest van teamgenoot

In Q2 viel Aston Martin (Lance Stroll en Fernando Alonso) eruit en was het ook einde verhaal voor Carlos Sainz (Williams), Nico Hülkenberg (Kick Sauber) en Esteban Ocon (Haas). Sainz verloor dus weer van zijn teamgenoot Alexander Albon en worstelt in de opening van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Racing Bulls van Yuki Tsunoda en Isack Hadjar deden het weer verrassend goed, net als in Q1, toen ze de tweede en derde tijd klokten.

Liam Lawson en andere rookies

De meeste rookies werden in Q1 slachtoffer van de klok. Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) en Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) vlogen er allemaal in het eerste deel uit. Voor Alpine een dramatische kwalificatie, want ook Pierre Gasly moest het doen met P16. De grootste verrassing was Liam Lawson op de laatste plaats. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull moet, gridstraffen daargelaten, helemaal achteraan beginnen bij de race op zondag.