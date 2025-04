Broertje van F1-legende Michael Schumacher onthult: 'Naar mijn mening is de knoop al doorgehakt'

Ralf Schumacher, de jongere broer van F1-legende Michael Schumacher, heeft op een Duitse tv-zender wederom gesteld dat Max Verstappen heeft besloten om Red Bull te verlaten. Het is niet voor het eerst dat Schumacher dat beweert en telkens gebruikt hij er stelligere woorden voor.

Bij de Duitse tak van Sky Sports zegt de oud-coureur: "Eén ding is duidelijk: Christian Horner zal me blijven haten en me misschien willen aanklagen, maar in mijn ogen blijft Verstappen niet bij Red Bull. Het gaat er niet alleen om dat de auto niet zo goed is, het gaat ook om de nieuwe motor."

Red Bull

Met de naam van Horner verwijst hij naar de teambaas van Red Bull. Er is Horner uiteraard veel aan gelegen om Verstappen bij het team te houden, want na drie races is de Nederlandse wereldkampioen goed voor letterlijk alle punten die Red Bull tot nu toe pakte. Zijn teamgenoot (waarvan er al eentje is vervangen, te weten Liam Lawson) staat nog droog.

Hoogzwangere vriendin van F1-kampioen Max Verstappen steelt de show met babybuik bij groot toernooi in andere sport Kelly Piquet, de Braziliaanse vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen, is begin mei 2025 uitgerekend. Dan worden de dochter van voormalig coureur Nelson Piquet en de Red Bull-coureur de ouders van hun eerste gezamenlijke kindje. De hoogzwangere Piquet laat vrijdag zien hoe haar babybuik er momenteel uitziet.

Problemen

"Wat je ook denkt van bijvoorbeeld Mercedes- of Honda-motoren, je weet wat je krijgt", zo gaat Schumacher door. Red Bull werkte voor zijn motor jarenlang samen met Honda. In 2026 begint een nieuw tijdperk in samenwerking met Ford.

"In het geval van Red Bull is het moeilijk te beoordelen. Ze hebben nog steeds problemen met elektrische onderdelen en die kan je niet van de ene op de andere dag bouwen", legt Schumi uit. "Dus naar mijn mening is de knoop al doorgehakt." Waarna de jongere van de Schumacher-broers vrolijk verder speculeert: "We moeten nog maar zien wat we er als Red Bull voor terug kunnen krijgen. Als Verstappen naar Mercedes gaat, zou iemand als George Russell ontslagen kunnen worden."

Max Verstappen moet op zijn hoede zijn voor ingrijpende upgrades van rivalen in Bahrein In Bahrein krijgt Max Verstappen niet alleen de hitte van de woestijn om mee te dealen, maar ook een groeiend aantal upgrades van zijn grootste concurrenten. Ferrari, McLaren en Red Bull zelf komen met opvallende wijzigingen aan hun bolides. Een teken dat de jacht op de wereldtitel serieus is geopend.

Hadjar

Ondanks alle ellende bij de hele F1-onderneming van Red Bull, is er ook een lichtpuntje. "Isack Hadjar is er natuurlijk ook nog", brengt Schumacher in herinnering.

"Als hij zijn ontwikkeling door weet te trekken, dan zou het voor Red Bull logisch zijn om hem door te schuiven [naar het hoofdteam]. Dan kunnen ze op hem bouwen en zorgen dat ze de nieuwe Max Verstappen creëeren."

Onherkenbare Lewis Hamilton geeft twee redenen waarom Max Verstappen en co moeten vrezen in Bahrein Lewis Hamilton denkt komend weekend een nieuwe stap te kunnen zetten met zijn Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen leert de rode Formule 1-wagen steeds beter kennen en geeft nóg een reden waarom de Italiaanse renstal het goed zou kunnen doen in Bahrein. Wat opviel was dat Hamilton met een compleet nieuwe look opdook bij de persdag.

WK-stand

Verstappen staat in de WK-stand slechts 1 punt achter koploper Lando Norris van McLaren. Dit weekend wordt er geraced in Bahrain, waar het aanzienlijk warmer is dan bij de eerste drie races van 2025. Red Bull zal moeten bewijzen om te kunnen gaan met de bandenslijtage die dat oplevert.