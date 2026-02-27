Coureur Valtteri Bottas rijdt in 2026 voor het nieuwe F1-team Cadillac. De Fin zal weer rijden met zijn vertrouwde nummer 77. De 36-jarige veteraan heeft aan de vooravond van het nieuwe seizoen een paar prikkelende uitspraken gedaan.

In gesprek met podcastmaker en fotograaf Paul Ripke legt Bottas, die tot nu toe tien F1-races won, uit waarom hij geen privéjet heeft gekocht. In zijn beroepsgroep is het redelijk normaal om zo'n object aan te schaffen.

"Max Verstappen, die sowieso"

"Er is wel een aantal coureurs eigenlijk", zegt Bottas. "Sergio Pérez, zeker weten, hij heeft er één. Maar ook Fernando Alonso heeft er eentje en Max Vertappen, die sowieso", somt hij op. "Ik heb geen vliegtuig omdat het financieel gezien nergens op slaat. Het is meer efficiënt om een vliegtuig te charteren. Met bepaalde dingen geef ik er de voorkeur aan om geen geld te verspillen."

Verstappen beschikt over een Falcon 8X en die kostte naar verluid 50 miljoen dollar. Hij is vermoedelijk momenteel meer tevreden over dat voertuig dan over de nieuwe auto die zijn team Red Bull heeft ontwikkeld. De nummer twee van het wereldkampioenschap in 2025 is somber gestemd over zijn kansen in 2026.

"Stap maken"

"We moeten nog wel een stap maken. Daar zijn we mee bezig", aldus Verstappen in een interview tijdens een bijeenkomst van streamingdienst Viaplay in Hilversum in aanloop naar het begin van het seizoen. Op zondag 8 maart is de eerste race in Melbourne.

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van racen. "De manier van rijden is heel anders", aldus Verstappen. "Je bent veel meer bezig met het managen van de batterij en de auto."

Regels

Verstappen stelt dat er door de nieuwe regels veel dingen op de juiste manier samen moeten komen. Dat vergt tijd. "Ik vraag me wel af of dit is wat we willen. Dit is niet het leukste", zei Verstappen, die zich al eerder kritisch uitliet over de veranderingen. "Ik hoop dat het meevalt. Het zal wel wennen zijn. Voor iedereen zijn er veel vraagtekens."