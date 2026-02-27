Nog even wachten en dan klinkt het geluid van (semi-)ronkende motoren weer door de woonkamer. Op 8 maart trapt het nieuwe Formule 1-seizoen af. Alles van de voorgaande jaren kan de prullenbak in, want er zijn nieuwe regels. Max Verstappen en co beginnen dus in principe weer vanaf nul. Tom Coronel kan niet wachten: "Dan komt de waren Max naar boven."

Alle coureurs moeten zich houden aan een nieuw motorreglement. Er zijn grote aerodynamische vernieuwingen en de hybridemotoren veranderen: 50 procent van de energie wordt opgewekt door de accu. Verstappen zelf was nog niet echt te spreken over die veranderingen. "Uiteindelijk moet het natuurlijk wel leuk blijven wat je doet. Kijk; ook al ben je de beste in je vak, dan nog moet je het wel leuk vinden. Als je het niet leuk vindt om te gaan werken, dan gaat dat natuurlijk niet heel lang goed", sprak hij voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

'Dan komt de ware Max naar boven'

Volgens Coronel, die ooit de eerste zege en eerste wereldtitel van Verstappen bijna tot in detail juist had, is het nieuwe seizoen door het nieuwe motorreglement niet te voorspellen. Dat maakt het volgens de autocoureur ook zo leuk. "Het is goed dat Verstappen niet de beste of snelste auto heeft, want dan komt de ware Max naar boven", vertelt hij op een persmoment van Viaplay tegen Sportnieuws.nl.

"De honger om te winnen, die blik in zijn ogen. Dat felle rijden, ik vind dat gaaf om naar te kijken", aldus Coronel, die er zichtbaar enthousiast van wordt als hij er over praat. "Ik kijk er al naar uit hoe hij het aanpakt. Want als hij niet wint, hij is zo gedreven, dan komt er een bepaalde felheid in hem naar boven…", vindt Coronel. "Dat is wat Max in de Formule 1 heeft gecreëerd: als hij op de inschrijflijst staat, dan vecht je eigenlijk om P2."

Coronel kan leven met Mercedes dat het nieuwe seizoen als favoriet in gaat. "Ferrari, ik hoop het. Zo'n mooie rooie Ferrari die races wint, dan gebeurt er net even wat meer qua emoties. Maar om heel eerlijk te zijn: het is niet te voorspellen", vindt Coronel. Vanaf 8 maart gaan we zien hoe Verstappen er tegenover zijn concurrenten voorstaat. Dan is de Grand Prix van Australië.