Een incident op de baan tijdens de Grand Prix van China heeft geleid tot een zorgwekkende golf van haat richting Esteban Ocon. Wat begon als een sportief duel met Franco Colapinto, liep uit op een stroom aan beledigingen en zelfs doodsbedreigingen richting de Franse coureur.

De botsing tussen Ocon en Colapinto ontstond tijdens een fel gevecht om de laatste punten in de slotfase van de Grote Prijs van China. In een inhaalpoging raakte de Fransman de Argentijn, waardoor Colapinto even van de baan werd gedrukt en kostbare posities verloor. De wedstrijdleiding wees Ocon als schuldige aan en gaf hem een tijdstraf van tien seconden. Na afloop bood de Haas-coureur direct zijn excuses aan, maar dat bleek voor een deel van de fans niet genoeg om de situatie te laten kalmeren.

Op sociale media kreeg het incident al snel een nare nasleep. Ocon en zijn familie werden overspoeld met haatberichten en ernstige bedreigingen, wat leidde tot grote onrust binnen de Formule 1-wereld. Ook het management van Colapinto voelde zich genoodzaakt om publiekelijk op te roepen tot kalmte en respect richting alle betrokkenen.

'Dit hoort gewoon niet thuis in de Formule 1'

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher reageerde fel op de ontwikkelingen en spaarde de betrokken fans niet in zijn analyse. In de podcast Backstage Boxengasse noemde hij de situatie 'triest en schandalig' en benadrukte hij dat dit gedrag volgens hem niets meer met sport te maken heeft. "Dit hoort gewoon niet thuis in de Formule 1. Geweld, of het aanzetten daartoe via internet, kan nergens worden getolereerd."

Volgens de Duitser is de grens inmiddels ruimschoots overschreden en kan dit soort gedrag niet worden afgedaan als een emotionele reactie van supporters. "Geweld of oproepen tot geweld op internet kunnen niet. Dat hoort nergens thuis in deze wereld", stelde Schumacher.

De broer van de legendarische Michael Schumacher ging ook in op de rol van een deel van de Argentijnse achterban van Franco Colapinto en sprak daarbij van een 'schaduwzijde' van het fanatisme van de fans. "Ik ken Argentinië als een geweldig land met fantastische mensen, maar vooral op internet zie je dat wie kritisch is, op de meest verschrikkelijke manieren wordt beledigd of zelfs bedreigd", aldus de oud-coureur.

Advies aan Max Verstappen

Naast zijn felle reactie op de doodsbedreigingen liet Schumacher zich vorige week ook uit over Max Verstappen. De Duitser adviseerde de viervoudig wereldkampioen om minder te klagen over de nieuwe Formule 1-regels en zich juist te focussen op het helpen van Red Bull in de strijd om weer aan te haken bij de top.

Volgens Schumacher heeft Verstappen al lang bewezen dat hij tot de snelste coureurs van het veld behoort, maar vraagt de huidige situatie om een andere rol.l Met een auto die nog niet optimaal presteert, moet de Nederlander volgens hem juist leiderschap tonen en het team helpen om de problemen op te lossen, in plaats van zich publiekelijk te blijven uitspreken over de reglementen.