Max Verstappen is het raceweekend op de Hungaroring in Boedapest niet al te best begonnen. De Nederlander klokte slechts een negende tijd in de eerste vrije training. Het gat met de oppermachtige McLarens was opnieuw immens.

Verstappen maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije bekend bij Red Bull te blijven, in ieder geval in 2026. Daarmee bevestigde hij de woorden van adviseur Helmut Marko eerder deze week. Wel liet de Nederlander zich behoorlijk uit over de berichten die in de media waren verschenen:

Vrije training met twee gezichten

Vol goede moed en met een hoop nieuwe onderdelen aan zijn RB21 begon Verstappen aan de eerste vrije training. Hij was echter bijna een seconde langzamer dan Lando Norris, die de snelste tijd noteerde. De Brit kwam tot 1.16,052, met kort achter hem ploeggenoot en WK-leider Oscar Piastri (0,019). Charles Leclerc kwam als enige nog enigszins in de buurt van de McLarens, hij eindigde op 0,217 van Norris.

Qua pure kwalificatiesnelheid kon Verstappen beide McLarens niet bijbenen. Maar wetende dat Red Bull op vrijdag niet met het volle motorvermogen rijdt, zijn de cijfers enigszins vertekend. Buiten dat waren zijn longruns tegen het einde van de training, toen de mediums eronder waren geschroefd, redelijk gelijkwaardig met die van Norris.

GP van Hongarije

De coureurs zijn bijna toe aan een zomerstop, maar eerst nog deze race in Boedapest. Vorig jaar werd Verstappen op de Hungaroring vijfde, achter Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Na de GP van Hongarije hebben de coureurs vrijaf, om het laatste weekend van augustus weer in actie te komen. Dan doet het Formule 1-circus Zandvoort voor de voorlaatste keer aan.

In het WK staat Verstappen derde met 185 punten. Dat zijn er 81 minder dan de Australische leider Oscar Piastri.