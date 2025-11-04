Max Verstappen is met vier wereldtitel één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. Maar de Nederlander kan niet elk jaar kampioen worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al een toekomstige opvolger van Verstappen in gedachten.

Wolff van Mercedes ziet in Kimi Antonelli een toekomstig wereldkampioen in de Formule 1. "Absoluut. Kimi heeft een mooie en lange carrière voor zich", zegt de Oostenrijker op de website van de Formule 1.

De 19-jarige Antonelli is bezig aan zijn debuutjaar. Na een sterke start maakte hij halverwege het seizoen een moeilijke periode door met veel uitvalbeurten, maar de laatste races toont hij herstel met drie finishes in de top zes in de laatste vier grands prix. Mercedes verlengde onlangs zijn contract met een jaar.

'Volgend jaar gaan we de echte Kimi zien'

Wolff verwacht al veel van Antonelli in 2026, als het nieuwe motorreglement van kracht wordt. "Het is lastig om in deze generatie auto's te stappen en je moet het opnemen tegen coureurs die al ervaring hebben met hoe de auto's reageren op de neerwaartse druk. Volgend jaar is een reset. Hij kent nu alle circuits, hij weet hoe de druk van de media voelt en hoe hij binnen het team moet werken, dus we gaan volgend jaar de echte Kimi zien."

Grand Prix van Brazilië

De F1-coureurs maken zich momenteel op voor de Grand Prix van Brazilië van komend weekend. Verstappen hoopt daarin een dubbelslag te slaan, omdat er op zaterdag ook een sprintrace op het programma staat.

De rijder van Red Bull Racing staat momenteel 36 punten achter op WK-leider Lando Norris en 35 op zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Er zijn nog vier raceweekenden te gaan om dat gat te dichten en zo alsnog wereldkampioen te worden. Verstappens achterstand na de GP van Nederland was liefst 104 punten op Piastri, de toenmalige leider van het wereldkampioenschap.