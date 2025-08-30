Kimi Antonelli beleeft een debuutseizoen vol pieken en dalen in de Formule 1. De pas 19-jarige Mercedes-coureur kende een indrukwekkende start in de koningsklasse, maar de laatste races verlopen moeizamer voor de jonge Italiaan.

Antonelli is onder 'maximale' druk gezet bij het Formule 1-team van Mercedes. "Was het terecht om hem zo onder druk te zetten? Als je het op de korte termijn beziet, is het antwoord nee. Maar Kimi is voor ons een investering op de lange termijn. We hebben deze route gekozen met hem", zei teambaas Toto Wolff tegen de media bij de Dutch Grand Prix.

'Onder vergrootglas'

Antonelli maakte als vervanger van de naar Ferrari overgestapte Lewis Hamilton een voortvarende entree in de Formule 1 met de vierde plaats in de openingsrace in Australië. Hij wist in juni in Canada zelfs als derde te eindigen, maar in de laatste races heeft de Italiaan het moeilijk gehad.

"Hij rijdt in een Mercedes en dan wordt er gelet op je resultaten", zei Wolff. "Hij heeft met George Russell een geweldige teamgenoot die het maximale uit de auto haalt. Daarom voelt Kimi zich onder een vergrootglas liggen. Maar wij geloven in hem. Hij heeft tijd nodig en wij zijn met hem op een missie."

Grand Prix van Nederland

In Zandvoort gaat het vooralsnog niet naar behoren met Antonelli. Hij eindigde op de laatste plaats in de eerste vrije training, daarna volgden P12 en P17 in de oefensessie. Zaterdagmiddag is om 15.00 uur de kwalificatie. Daarbij zijn alle ogen gericht op de ongenaakbare McLarens. Max Verstappen hoopt daarachter best of the rest te zijn.

Deur blijft open voor Verstappen

Wolff greep eerder dit jaar naast de komst van de Nederlander. Na weken vol geruchten was het Verstappen zelf die kenbaar maakte volgend jaar gewoon bij Red Bull te rijden. Zelf geeft de teambaas van Mercedes aan dat de komst van Max Verstappen naar Mercedes in de toekomst nog steeds een mogelijkheid is: "We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik schat de kans dat we ooit samenwerken in op zo'n 50 procent."