Lando Norris is de nieuwe wereldkampioen F1. De Engelse coureur van McLaren eindigde in de laatste race van het seizoen op de derde plek, net genoeg om in het eindklassement de uittredend kampioen Max Verstappen voor te blijven. Uitzinnig vierde Norris zijn titel door met zijn auto zogeheten donuts te rijden.

Wat een donut in de context van autsport is? Simpel: denk aan de vorm van een donut. Rond dus. Donuts rijden betekent hele krappe rondjes draaien. De coureur spint de achterbanden en draait geleidelijk aan het stuur. Daardoor drukken de banden zo stevig op het asfalt dat er door de slijtage van rubber een donutvorm op de grond ontstaat. Ook komt er veel herrie en rook vrij.

Mag niet

Een donut rijden is niet zo best voor het materiaal, al maakt dat na de slotrace natuurlijk niet zoveel meer uit. Toch blijkt Norris geen toestemming gekregen te hebben voor de donuts. Zijn engineer Will Joseph vertelde tegen de kersverse wereldkampioen dat hij geen feestelijke donuts mocht uitvoeren.

"Will heeft me gezegd om geen donuts te doen", geeft Norris toe aan Express. "Ik dacht: Oh God, kan ik wel of geen donuts uitvoeren? Maar ik moet wel! Dit is mijn ene kans in mijn leven om donuts te rijden. Ik moet het gewoon doen! Maar ik voel me er wel erg slecht over, want hij vertelde me dat ik het niet moest doen. Ik dacht: het komt heel weinig voor dat ik niet luister naar Will. Ik voel me er echt slecht over, maar ja."

Nummer 1

Iets wat Norris wel mag, is komend seizoen rijden met nummer 1 op zijn McLaren. Max Verstappen moet die inleveren. "Het is traditie, het bestaat met een reden", zegt Norris over de regels omtrent nummer 1. "Je moet hard werken om het recht te krijgen om nummer 1 te gebruiken. Het hele team, iedereen die bij McLaren hoort, krijgt met nummer 1 de credits die ze verdienen."