Fernando Alonso zet snelste tijd neer in tweede vrije training, Max Verstappen drie tienden langzamer in Saoedi-Arabië

Fernando Alonso was ontzettend snel in de tweede vrije training in Saoedi-Arabië. Hij dook onder de 1:29 en kon George Russell ruim twee tienden achter hem laten. Op de derde plek volgde Max Verstappen, die wel erg sterk was in zijn lange run op het Jeddah Corniche Circuit.

De tweede vrije training begon tien minuten later dan gepland. Net als in Bahrein was een loszittende putdeksel de reden voor de uitgestelde start. In de pitstraat moest een extra check worden uitgevoerd.

In VT1 was Verstappen nog de snelste, maar dit keer ging Alonso als eerste onder de 1:30 op mediums. Met een tijd van 1:29.846 liet hij Sergio Pérez en Verstappen net achter hem. Alonso wist zijn tijd nog te verbeteren naar 1:29.560, waarna Verstappen met 17 duizendsten onder de tijd van Alonso dook.

Op zachte banden pakte Alonso ook de snelste tijd en wist hij zelfs onder de 1:29 te komen. Hij reed een tijd van 1:28.827. Verstappen volgde op de vijfde plek met een tijd van 1:29.377. Hij wist zich daarna te verbeteren naar de derde plek, maar blijft ruim drie tienden achter Alonso.

Problemen voor Mercedes

George Russell was niet blij met de nieuwe auto van Mercedes, bleek uit zijn geklaag over de boardradio. De auto zou erg onstabiel zijn in snelle bochten. Toch wist hij nog de tweede rondetijd neer te zetten. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was ook niet tevreden over de stabiliteit van de auto.

Hamilton kan mogelijk nog gestraft worden vanwege een incident met Logan Sargeant. Hamilton had niet in de gaten dat Sargeant achter hem reed, en ging daardoor niet voor hem aan de kant. De Brit zag alleen Carlos Sainz achter hem rijden. Om 19:30 uur moeten Hamilton en Sargeant zich melden bij de stewards.