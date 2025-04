Opvallend: Formule 1-leider is jonger dan Nederlandse koploper van F2

De motorsportladder is duidelijk opgebouwd: Formule 3 leidt naar Formule 2 en uiteindelijk lonkt de Formule 1 als het absolute einddoel. In die structuur geldt meestal: hoe hoger je komt, hoe ouder en ervarener de coureurs zijn. Maar het huidige seizoen laat een opvallende uitzondering op die regel zien.

Richard Verschoor voert namelijk het Formule 2-klassement aan, terwijl de leider in de Formule 1, Oscar Piastri, jonger is. De 23-jarige Nederlander is enkele maanden ouder dan de Australiër, die inmiddels als één van de rivalen van Max Verstappen wordt gezien in de strijd om de wereldtitel. Piastri is daarmee niet alleen verder op de ladder geklommen, maar heeft die ook in een recordtempo beklommen.

Dit is Oscar Piastri: nieuwste rivaal Max Verstappen zorgde al vóór carrière voor opschudding in F1 Oscar Piastri imponeert dit seizoen met liefst drie zeges in de eerste vijf Formule 1-races. En dat terwijl alle ogen voorafgaand aan dit seizoen op Max Verstappen en Piastri's teamgenoot Lando Norris waren gericht. Wie is de 24-jarige Australiër precies?

Piastri naar de top, Verschoor nog altijd in de wachtkamer

Zowel Verschoor als Piastri debuteerden in 2021 in de Formule 2. Toen al was duidelijk dat beiden over talent beschikten, maar waar Piastri dat jaar direct de titel pakte en een plek als reservecoureur bij Alpine verdiende, bleef Verschoor actief in de opstapklasse.

Piastri maakte uiteindelijk zijn Formule 1-debuut in 2023 bij McLaren, waar hij inmiddels is uitgroeig tot vaste waarde en uitdager van Verstappen. Verschoor rijdt ondertussen zijn vijfde seizoen in de Formule 2, met een grillige carrière die tot dusver werd gekenmerkt door pieken én diepe dalen.

Richard Verschoor geeft Max Verstappen uitstekend voorbeeld bij GP Azerbeidzjan Richard Verschoor heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Formule 2. Hopelijk heeft Max Verstappen ook gekeken naar de race van de 23-jarige Nederlandse coureur. Hij won namelijk de hoofdrace van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daar waar Verstappen straks hoopt te winnen in de Formule 2.

Tussen droom en twijfel: is de Formule 1 nog haalbaar?

Toch leek 2024 het seizoen waarin Verschoor eindelijk zijn potentieel waarmaakte. De Nederlander pakte toen meerdere overwinningen, waaronder in Jeddah en Hongarije, maar beide zeges werden hem later afgenomen wegens technische diskwalificaties. Ondanks die tegenvallers eindigde hij uiteindelijk als achtste in het kampioenschap, zijn beste klassering tot nu toe.

In 2025 lijkt het tij zich definitief te keren. Verschoor rijdt constanter dan ooit, verzamelt gestaag punten en voert het Formule 2-klassement overtuigend aan. Daarmee doet hij er alles aan om zijn ultieme droom te realiseren: een zitje in de Formule 1. Toch is het de vraag of teams uit de koningsklasse hem nog serieus overwegen, nu hij met zijn 24 jaar niet langer tot de jongste talenten behoort.