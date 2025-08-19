Formule 1-coureurs gaan niet alleen op circuits met elkaar de strijd aan, maar ook daarbuiten worden ze geregeld met elkaar vergeleken. Zo zijn er veel prominenten uit de sport die ook op het water de show stelen. Charles Leclerc is daar net als Max Verstappen en Lewis Hamilton een van.

Enkele Formule 1-sterren hebben namelijk een peperduur jacht waar ze mee over het water kunnen dobberen. Die liggen onder het vergrootglas nadat duidelijk werd dat Toto Wolff eerder op zijn luxe jacht Max Verstappen over de vloer kreeg. Het was voor het Engelse The Sun reden om de miljoenenaankopen langs elkaar te leggen.

Zo heeft Verstappen een duur schip genaamd Unleash the Lion en zijn ook Lewis Hamilton, George Russell en Fernando Alonso trotse eigenaren van een miljoenenaankoop op het water. Wie er ook een heeft, is Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc.

Charles Leclerc heeft twee jachten

Sterker nog: de Monegask heeft er liefst twee. Hij is eigenaar van de zogenaamde Riva 66 Ribelle met de naam Sedici. Ook heeft hij een schip dat luistert naar de naam Monza, uiteraard vernoemd naar het iconische circuit in Italië waar hij in 2019 de eerste plaats behaalde.

Zijn Sedici is volgens het Engelse medium het favoriete vaarvoertuig van Leclerc. Het sportjacht is maar liefst twintig meter lang en beschikt over drie hutten. Daar kunnen dus een hoop mensen verblijven. Tijdens de GP van Monaco was het vaartuig al te zien, net als die van vele anderen F1-prominenten.

Twintig miljoen volgers

Leclerc laat geregeld beelden zien van zijn jachten, bijvoorbeeld op Instagram. De voorbije dagen liet hij zijn bijna twintig miljoen volgers op Instagram meegenieten van een frisse duik in het water, met zijn jacht op de achtergrond.

De voorbije weken was er natuurlijk tijd genoeg om te genieten van een dagje dobberen in het water. De Formule 1-karavaan kreeg eindelijk een paar weken pauze. Sinds begin augustus werd er niet meer geracet. Later deze maand wordt het seizoen weer hervat. Wie weet is er dan weer een jacht te zien, want de GP van Zandvoort staat op het programma. Uiteraard is er in de omgeving daar geen gebrek aan strand en water, dus wie weet valt er nog een jacht in de Nederlandse territoriale wateren te spotten.