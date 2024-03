Dit staat in de vermeende Whatsapp-gesprekken van Christian Horner

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke collega. Woensdag sprak de F1-renstal hem na een intern onderzoek vrij, waardoor de Britse ex-racer aan mocht blijven als teambaas. Donderdag ging de soap toch nog door: er lekten vermeende gesprekken tussen Horner en de vrouw uit.

Talloze F1-journalisten en F1-bestuurders kregen die donderdag een mailtje met daarin een link naar Whatsapp-screenshots. Of ze echt zijn? Da's niet bekend. Wie heeft ze gestuurd, hoe komt die persoon eraan? Ook dat is onbekend. Daarom kunnen we de gesprekken op dit moment dus niet zomaar als 'bewijsmateriaal' zien. Horner reageerde er zo op in een statement: "Ik zal niet reageren op anonieme speculaties, maar ik herhaal dat ik de beschuldigingen altijd heb ontkend."

"Ik heb volledig meegewerkt met het onderzoek en heb respect voor de uitkomst. Het was een doorzichtig en eerlijk onderzoek, gedaan door een onafhankelijke partij. Daaruit is de conclusie gekomen dat de aantijging niet terecht was."

'Spice Girl Geri Horner voelt zich vernederd na zien van gelekte screenshots' Geri Horner lijkt helemaal niet blij te zijn met de screenshots die donderdagavond werden gelekt. Daarin waren gesprekken tussen Christian Horner en een vrouw te zien.

De Whatsapp-screenshots van Christian Horner

Maar wat staat er nou precies in die screenshots? The Sun heeft de bijna 80 plaatjes doorgevlooid, met dus als kanttekening dat het momenteel niet bekend is of de screenshots betrouwbaar zijn.

De krant schrijft dat er talloze berichten zijn met een zeer seksuele aard. Zo vraagt Horner meermaals aan de vrouw wat ze aan heeft en vooral welk ondergoed ze aanheeft. Regelmatig geeft de vrouw aan dat hij daarmee moet stoppen, waarna het in een volgend gesprek weer gebeurt. En er is een pikante passage, waarin Horner toegeeft dat hij tijdens een gezamenlijke vliegtuigtrip zo opgewonden werd van haar, dat hij zichzelf in het toiletje een handje heeft geholpen.

Verwijder dit gesprek aub

Ook Fortune heeft de berichtjes ingezien. De site merkt op dat Horner en de vrouw een afspraak met elkaar plannen, die geheim moet blijven voor de vrouw van de teambaas. Dat is Geri Halliwell, oftewel zangeres Ginger Spice van de Spice Girls. Daarnaast verzoekt Horner regelmatig om de berichtjes te verwijderen. Dat is kennelijk (als de screenshots authentiek zijn) dus niet gebeurd. En ook Fortune stipt aan dat de vrouw herhaaldelijk schrijft dat Horner moet stoppen met oversekste berichtjes sturen. Enkele keren verschijnt dat verzoek in reactie op een bericht dat door Horner is verwijderd. (Als het dus echt was verstuurd door Horner; voorzichtigheid is geboden.)

Ruzie binnen Red Bull?

Er gaan ook geruchten dat er gedoe is binnen Red Bull. Het F1-team heeft twee eigenaren: Honda en Red Bull. In de paddock doen geruchten de ronde dat die twee eigenaren nog wel eens bonje hebben. Mogelijk doet een van die twee partijen een laatste poging om Horner het leven zuur te maken.

79 screenshots of messages and pictures were emailed to key figures in the sport - Horner has now responded 😬



Eerste raceweekend

Donderdag is het eerste Formule 1-raceweekend van 2024 afgetrapt. In Bahrein werden donderdag de eerste twee vrije trainingen verreden. De Grand Prix van Bahrein is om een speciale reden op zaterdag.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is volgende week ook op zaterdag, omdat een dag later de Ramadan begint. Dan mag er niet worden geracet. Omdat er minimaal één week tussen twee Formule 1-races moet zitten, is de GP van Bahrein een dag naar voren gehaald.