F1-teambazen willen meer duidelijkheid over onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner

Zak Brown en Toto Wolff, de teambazen van McLaren en Mercedes, willen meer openheid van zaken over het afgeronde onderzoek over grensoverschrijdend gedrag naar Red Bull-teambaas Christian Horner. Zij roepen de FIA op om transparant te zijn over de bevindingen.

Naar Horner liep een onderzoek, omdat een vrouwelijke werknemer van Red Bull hem zou hebben beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Waar dat precies over ging, is nooit bekendgemaakt. Woensdag werd bekend dat het onderzoek was afgerond en dat Horner niet wordt vervolgd voor deze beschuldiging. Meer werd er niet over gezegd.

Verantwoordelijkheid richting sport en fans

Dat vinden Brown en Wolff een kwalijke zaak. De teambaas van McLaren zei volgens De Telegraaf op een persconferentie na de eerste vrije training in Bahrein: "Er zijn nog altijd veel geruchten en ook nog veel vragen. Degenen die deze sport runnen hebben een verantwoordelijkheid richting de hele sport en al onze fans, dat zij duidelijk maken dat voor hen alles duidelijk en transparant is verlopen. Dat zij tot dezelfde conclusie komen als Red Bull en zij het eens zijn met de uitkomst."

"Tot die tijd zullen er denk ik speculaties blijven en veel onbeantwoorde vragen over het hele proces", vervolgde Brown. "Dat is niet gezond voor de sport. Het is aan de FIA en de Formule 1 of zij kunnen verhelderen of zij de duidelijkheid hebben die nodig is."

Hachelijke onderwerpen