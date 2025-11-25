De titelstrijd in de Formule 1 is na een bizar weekend weer volledig aangewakkerd. Lange tijd leek Lando Norris redelijk onbedreigd naar de wereldtitel de racen, maar na zijn en Oscar Piastri's diskwalificatie in Las Vegas is alles weer mogelijk voor Max Verstappen. Een voormalig Formule 1-coureur denkt te weten hoe ze bij McLaren de Nederlander toch achter zich kunnen houden.

Na de dubbele diskwalificatie is het ongemeen spannend in de top van de Formule 1. Norris heeft 390 punten, Piastri en Verstappen elk 366. Als Norris dus één race uitvalt of buiten de punten valt en Verstappen die GP wint, staat de Nederlander weer bovenaan. Dat heeft mede te maken met de chaos in Las Vegas.

Diskwalificatie voor McLarens

Daar won Verstappen en werd Norris in eerste instantie tweede, maar omdat het achterste slijtblok van de McLarens dunner was dan de vereiste negen millimeter werden Norris en Piastri gediskwalificeerd. Met nog twee races te gaan zijn er maximaal 58 punten te verdienen en dus gloren er kansen voor Verstappen op een sensationele vijfde wereldtitel.

Alle ballen op Norris

Een bekende naam uit de Formule 1 denkt te weten hoe McLaren alsnog kan afrekenen met Verstappen. Dat is Ralf Schumacher, zelf oud-coureur in de Formule 1 én broer van racelegende Michael. Hij weet liet aan RTL weten hoe het verder moet bij het team dat ongetwijfeld onder hoogspanning staat. "Ik ben benieuwd hoe het verder afloopt. Naar mijn mening moet Norris nu de prioriteit krijgen en moet Piastri hem ondersteunen."

Dat zou dus een aanpassing in de strategie van McLaren betekenen. Zij beschouwen hun coureurs als gelijkwaardig, totdat het voor een van hen qua punten onmogelijk is om de wereldtitel te winnen. Volgens Schumacher moet dat in deze zenuwslopende fase toch even anders.

Pijnlijke voorspelling voor Verstappen

Ondanks de flater in Las Vegas denkt de Duitser dat Verstappen het nog altijd moet afleggen tegen Norris. Misschien gebeurt dat in Qatar al, als Norris daar meer punten haalt dan de viervoudig wereldkampioen. "Max mag daar dan snel zijn, maar McLaren zal door de hogere temperaturen aanzienlijk sterker zijn zoals we eerder dit jaar al zagen."

Daarom durft Schumacher het wel aan. "Ik geloof dat er een zeer goede kans is dat de titelstrijd in Qatar in het voordeel van McLaren wordt beslist." Dat wordt aankomend weekend dan duidelijk. Dan wordt het in het Midden-Oosten weer geracet. Een week later is de afsluitende GP van Abu Dhabi, waar sowieso duidelijk wordt wie de titel pakt.

Reageer en praat mee!