Max Verstappen start zondag op plek elf bij de Grand Prix van Japan en klaagde na de kwalificatie over zijn Red Bull. Teambaas Laurent Mekies begrijpt zijn frustratie en hoopt dat de auto in de komende weken verbeterd kan worden.

Mekies zegt dat het team in Japan vooral moet leren voor het verbeteren van de auto's van Verstappen en Isack Hadjar. Met Verstappen op de elfde plaats bij de startopstelling en Hadjar op plek 8 lijkt het team niet mee te doen om de winst.

Verbetering

"Morgen richten we ons op verder leren", zei Mekies in een persbericht. "We gebruiken alle data die we kunnen krijgen om met meer aanpassingen te komen. We hebben na dit raceweekend tijd voor de verbetering van de wagen."

'Het is lastig'

De Red Bulls waren in de kwalificatie meer dan een seconde langzamer dan Kimi Antonelli die in de Mercedes poleposition pakte. "We zijn ver verwijderd van waar we willen zijn. Het is lastig voor beide coureurs, die moeten vechten op dit circuit. Soms zijn de problemen die we ervaren niet veel anders dan tijdens de GP van China."

Mekies bedankt iedereen die aan de ontwikkeling van de wagen werkt en de oorzaken van de problemen probeert te achterhalen. "Het duurt even, maar op de weg voorwaarts moeten we er diep in duiken om te begrijpen wat ons tegenhoudt om daarna sterker terug te komen."

Frustratie Max Verstappen

Verstappen trok na de kwalificatie een pijnlijke conclusie. "Er is echt iets mis met de auto, hij was totaal onbestuurbaar", zei hij. "Ineens problemen met de aerodynamica. Ik kon geen een bocht aanvallen, heel veel overstuur. Maar in het midden van de bocht draaide hij dan ook weer niet. Heel raar", vertelde de Nederlander met een zuur gezicht na afloop bij Viaplay. "Het erge is ook, ik ben niet boos. Dat ben ik al lang voorbij. Dat is niet goed."