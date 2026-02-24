Het Formule 1-seizoen is nog niet eens begonnen, maar toch zijn er al problemen voor Oliver Bearman. De Britse coureur van Haas begint het nieuwe seizoen namelijk met een hele rits aan strafpunten. Daardoor komt een schorsing al snel dichtbij.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat inmiddels op het punt van beginnen. Op 8 maart staat in Melbourne met de GP van Australië de eerste race op het programma. De afgelopen weken werd er al volop getest door de teams in Bahrein.

Strafpunten

Voor de 20-jarige Bearman, die vorig seizoen zijn debuut maakte als hoofdcoureur in de koningsklasse, begint de nieuwe jaargang al met problemen. Hij trapt het nieuwe seizoen af met de meeste strafpunten van iedereen op zijn licentie. Daardoor moet hij zich aan het begin van het seizoen in toom houden, omdat een raceverbod op de loer ligt.

De Britse Haas-coureur heeft namelijk maar liefst tien strafpunten. Twee daarvan vervallen op 23 mei. Bearman moet dus extreem voorzichtig zijn tijdens de eerste zes raceweekenden, inclusief twee sprintraces, om geen extra strafpunten te verzamelen.

Raceverbod

Volgens de regels krijgt een coureur die binnen een jaar twaalf strafpunten verzamelt, automatisch een raceverbod voor één wedstrijd. Dit systeem bestaat sinds 2014. Tot nu toe is Kevin Magnussen de enige Formule 1-coureur die zo'n verbod kreeg. De Deen moest de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2024 missen, en ironisch genoeg werd hij toen vervangen door niemand minder dan Bearman.

Verstappen

Naast Bearman heeft ook Max Verstappen geen schoon blazoen. De Nederlander begint met drie strafpunten. Daarnaast hebben ook Lance Stroll (6), Liam Lawson (5), Andrea Kimi Antonelli (5), Carlos Sainz (4), Oscar Piastri (4), Lewis Hamilton (3), Pierre Gasly (2), Alex Albon (2), Gabriel Bortoleto (2), Franco Colapinto (1), Charles Leclerc (1) en Esteban Ocon (1) een aantekening bij de start. De overige coureurs, onder wie regerend kampioen Lando Norris, hebben een schone lei voor de start van het seizoen 2026.

Tsunoda

Yuki Tsunoda en Jack Doohan, twee reservecoureurs, hebben ook al strafpunten op hun naam staan. Tsunoda, die reserve is bij Red Bull en Racing Bulls, heeft zeven strafpunten. Doohan, de reservecoureur van Haas, heeft er vier.