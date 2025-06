Formule 1-coureur Gabriel Bortoleto is in de moeilijkheden gekomen. De rijder van Team Sauber is afgelopen weekend in Zwitserland bestolen. Het zorgde voor enige paniek bij Bortoleto, die naar Canada moest reizen.

De 20-jarige Braziliaan mag van geluk spreken dat het Formule 1-circus een weekend vrij had. Dit weekend staat de Grand Prix van Canada namelijk op het programma, en dan heb je wel je reisdocumenten nodig. De Sauber-coureur schrok zich na een etentje in het Zwitserse Zürich rot: er was ingebroken in zijn auto.

Diefstal

"Ik was op weg naar een etentje in Zwitserland toen een dief de auto opende en mijn rugzak meenam. Daar zat alles in: mijn paspoorten, mijn computer, al mijn racedocumenten en -uitrusting, alles zat erin", vertelde hij aan het Braziliaanse platform Band. Met het salaris van een Formule 1-coureur is diefstal geen groot probleem, maar wel als dit officiële documenten betreft.

Coureurs reizen immers de hele wereld rond. Plots bevond hij zich zonder paspoort in Zwitserland. Gelukkig kon hij in het Europese land snel een nieuw paspoort aanvragen. "Uiteindelijk is alles goed gekomen; ik heb mijn paspoorten gekregen."

Bortoleto kreeg zelfs nog meer goed nieuws: de autodief is opgepakt. "Het was chaos, maar we hebben de man gevonden. We hebben niet alles teruggekregen, maar wel een paar dingen."

Grand Prix van Canada

Dit weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal wordt het Formule 1-seizoen hervat. De race staat al sinds 1961 op de F1-kalender. Max Verstappen won de race de afgelopen drie keer, maar dit lijkt dit jaar een stuk minder zeker.

De Nederlandse Red Bull-coureur staat derde in race om het wereldkampioenschap, ruim achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Bortoleto is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. Hij won nog geen punten in het kampioenschap, terwijl zijn veel ervarenere teamgenoot Nico Hülkenberg al tien punten voor de WK-ranking pakte. Vrijdag worden de eerste vrije trainingen gereden.