De droom van Richard Verschoor om ooit in de Formule 1 te rijden laat voorlopig nog even op zich wachten. Zijn nieuwe werkgever McLaren maakte donderdag de reservecoureurs voor 2026 bekend. Daarin was geen plekje voor de Nederlander.

Verschoor maakte begin december bekend, na vijf jaar in de Formule 2 geracet te hebben, de overstap te maken naar het raceteam van McLaren. In eerste instantie werd bekend dat hij onderdeel zou gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van de Britse renstal.

McLaren trekt Formule 2-kampioen aan

Dit nieuws betekende dat Verschoor zicht had op de rol van reservecoureur van de huidige constructeurskampioen. De reservecoureur zou Lando Norris of Oscar Piastri vervangen wanneer een van hen niet in staat is om deel te nemen aan een sessie of race. Ook moeten Formule 1-teams verplicht twee vrije trainingen per seizoen laten rijden door een coureur die twee of minder Formule 1-grand prixs gereden heeft in zijn loopbaan.

Het team van McLaren benoemt zelfs twee van deze reservecoureurs. Donderdag werd bekend wie deze rol het komende seizoen gaan vervullen. En helaas voor Verschoor behoort hij niet tot de gelukkigen. McLaren maakte namelijk bekend dat ze de Italiaan Leonardo Fornaroli hebben aangetrokken. De huidige kampioen van de Formule 2 neemt samen met de Mexicaan Pato O'Ward, die actief is in de Amerikaanse Indycar, de rol als reservecoureur van McLaren op zich.

Fornaroli laat in een persbericht weten dat hij enthousiast is over de benoeming. "Het is een spannende volgende stap in mijn carrière en ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het kampioensteam", aldus de 21-jarige Italiaan.

Langeafstandsraces

Gelukkig hoeft Verschoor niet te treuren. Hij moet wellicht zijn Formule 1-debuut uitstellen, maar hij komt in het nieuwe jaar wel genoeg in actie op de racebaan. De 25-jarige coureur uit Benschop zal dit jaar de Europese races uit de Le Mans Series rijden, dat zijn langeafstandsraces. Hij zal dat doen bij het DUQUEINE Team. Vanaf 2027 neemt McLaren zelf deel aan de enduranceraces met een eigen team en auto.