De Grand Prix van China is voor McLaren uitgelopen op een complete nachtmerrie nog voordat de lichten uitgingen. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri verscheen uiteindelijk niet op de grid in Shanghai. Beide auto’s bleven in de garage, waardoor het team de race zelfs niet eens kon beginnen. Voor Piastri betekent dit dat hij voor de tweede race op rij niet van start kan gaan.

De problemen begonnen bij Norris, bij wie kort voor de start een elektronisch mankement werd vastgesteld. In de pitbox werd nog met man en macht gewerkt om de auto klaar te krijgen. McLaren controleerde verschillende onderdelen en verving onder meer componenten van het elektronische systeem, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de Brit op tijd richting de startopstelling te krijgen.

Drama voor McLaren

Het drama werd nog groter toen ook de auto van Piastri vlak voor de formatieronde terug de garage in werd geduwd. De Australiër had zich nog sterk gekwalificeerd met een vijfde plaats en leek uitzicht te hebben op een goed resultaat in Shanghai, maar moest uiteindelijk eveneens toekijken hoe zijn startplek leeg bleef.

Voor Piastri is het een extra pijnlijke situatie, aangezien hij ook een week eerder al niet tot een start kwam. Toen ging het mis in de formatieronde voor eigen publiek in Australië, waardoor hij opnieuw een kansloos raceweekend beleeft. De dubbele uitval zorgt voor grote frustratie binnen McLaren, dat vooraf juist hoopte belangrijke punten te kunnen pakken. In plaats daarvan moest het team vanaf de zijlijn toezien hoe de concurrentie wel van start ging.

Max Verstappen kan niet profiteren

Door het uitvallen van de McLarens lag er vooraf juist extra ruimte voor Max Verstappen op de grid en leek hij te kunnen profiteren van de vrijgekomen posities voor zijn neus. Toch kende de Nederlander opnieuw een dramatische start, waardoor hij al in de eerste ronde ver terugviel tot in het achterveld. Vanaf zijn achtste startplek zakte hij weg naar de zeventiende positie en moet hij direct in de achtervolging om nog iets van zijn weekend te maken.

Ook elders op en rond de baan bleef het onrustig. Zo moesten Gabriel Bortoleto en Alexander Albon al vroeg afhaken. Tijdens de race volgde vervolgens een nieuw incident toen Lance Stroll zijn Aston Martin stil moest zetten, wat direct leidde tot een safetycar. Zo blijkt opnieuw hoe moeilijk sommige teams het hebben met de nieuwe generatie auto's.