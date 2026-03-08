Oscar Piastri werd ongewild het onderwerp van gesprek tijdens de GP van Australië. Waar de coureur van McLaren hoopte op een mooie race voor zijn eigen publiek, crashte hij vroeg en moest hij de persronde al snel maken. Daar werd hij gedwongen om een gerucht te ontkrachten dat zijn vriendin zwanger zou zijn.

De 24-jarige Oscar Piastri moest de geruchten ontkennen dat zijn vriendin Lily zwanger zou zijn. Tegelijkertijd onthulde zijn moeder Nicole schokkende details over een e-mail van Piastri's vader die heeft bijgedragen aan het einde van hun huwelijk.

Vlak voordat hij als vijfde startte en vlak erna al crashte tijdens de warming-upronde in de Grand Prix van Australië, sprak de McLaren-coureur de wilde geruchten over zijn privéleven tegen. "Ik denk dat er een of twee geruchten waren dat Lily zwanger zou zijn of zoiets, wat natuurlijk niet waar is", verklaarde Piastri. Hij voegde eraan toe dat er "nogal wat interessante krantenkoppen" rondgingen.

Steun van vriendin

Hoewel de 24-jarige coureur bekendstaat om het weghouden van zijn privéleven uit de schijnwerpers, benadrukte hij het cruciale belang van de steun die hij van zijn partner krijgt. "Het is geweldig om haar steun te hebben, absoluut. Het is een belangrijk onderdeel voor elke atleet, of eigenlijk voor iedereen, om die steun om je heen te hebben", vertelde de Australiër aan News Corp.

'Kalmerende invloed'

Piastri omschreef zijn vriendin als een "kalmerende invloed" die hem helpt "de spanning en stress van een raceweekend" los te laten. Voor de coureur is tijd doorbrengen met Lily het allerbelangrijkste om te ontspannen. "Sommige mensen jagen elke seconde de adrenaline na, terwijl ik denk dat de adrenaline die ik krijg van het besturen van een raceauto waarschijnlijk genoeg is. Ik ben vrij relaxed en leid graag een rustig leven, op een bepaalde manier, weg van de circuits", legde hij uit.

Scheiding van moeder en vader

Ondertussen deelde zijn moeder, Nicole Piastri, die populair is geworden bij fans vanwege haar humor, recentelijk details over haar relatie met Chris, de vader van Oscar. Nicole herinnerde zich het moment dat ze via een e-mail van haar toenmalige echtgenoot hoorde over de verhuizing van haar zoon naar Europa om zijn Formule 1-droom na te jagen.

"Ik heb je een lijst gemaild met wat hij nodig heeft. We zijn over een week thuis, hij kan alles pakken, afscheid nemen en we zetten hem daar af, en dan is alles geregeld", herinnerde Nicole zich de boodschap die ze ontving. "Ze kwamen thuis, en dat kan een van de redenen zijn waarom we niet meer getrouwd zijn", bekende ze openhartig.

De moeder van de coureur onthulde ook de schok die ze voelde toen ze hoorde van het ernstige ongeluk van Billy Monger, een rivaal van Oscar, waarbij beide benen geamputeerd moesten worden. De Engelse coureur was slechts 17 jaar oud toen hij in april 2017 met hoge snelheid botste op een stilstaande auto op het circuit van Donington Park.

Vreselijk ongeluk

Nicole werd gealarmeerd door een bericht van ex-man Chris met de tekst: "Kijk, er is een incident geweest." In een verklaring aan de Sydney Morning Herald beschreef ze haar reactie: "Zodra ik het op Google zocht, verschenen er beelden van Billy's camera die met volle snelheid tegen de achterkant van de stilstaande auto op het circuit botste, die hij niet zag vanwege de regen. En de beelden waren zo verontrustend dat ik moest overgeven."

Na het ongeluk reisde Nicole naar het Verenigd Koninkrijk om bij haar zoon te zijn, en het incident met Monger veranderde haar kijk op racen. "Ik denk er niet veel over na, maar bij elke race weet ik hoe ik zo snel mogelijk bij hem zou komen, als het nodig is", concludeerde ze.