Formule 1-legende Lewis Hamilton doet bij Ferrari pijnlijke bekentenis

Lewis Hamilton reed een redelijk onzichtbare race in Japan in zijn Ferrari. Na afloop van de grand prix in het Aziatische land deed hij een opvallende en pijnlijke bekentenis. Zijn vorige team is op dit moment namelijk sneller, denkt de Brit.

Hamilton werd na de GP van China nog gediskwalificeerd omdat zijn auto niet door de keuring van de FIA kwam. Daardoor moest het team in Japan met een andere set-up rijden. De auto lag 'hoger' op de weg dan gewild, waardoor de bolide niet optimaal was op het circuit van Suzuka. "Ik heb het maximale gedaan vandaag", zei Hamilton na afloop. "Ik had niks meer dan dit in de auto."

'Slechter dan normaal'

Toch zorgde hij ook voor een hoogtepunt, door als een van de weinige coureurs een inhaalactie te plaatsen. Hij startte vanaf P8 en haalde onderweg de Racing Bull van Isack Hadjar in. Dat deed hem natuurlijk goed, maar meer dan dat was het ook niet. "Iets in de auto presteerde slechter dan normaal. Dat is goed om te weten. Op zo'n circuit als dit is de positie van kwalificatie belangrijk, dus veel meer zat er niet in."

Safety car

Hamilton geeft toe dat hij met zijn team hoopte op een safety car, om daarna tactisch voor een verbetering te kunnen zorgen. Maar die bleef uit op het circuit van Suzuka. "Er was geen safety car, dus ik kon daar ook geen verschil in maken. Ik denk dat de medium-band beter was voor de start van de race, zeker in deze koele temperaturen. Ik hoop dat we in de komende races wat positieve veranderingen gaan zien."

Upgrades

Dat zal ook moeten, wil Ferrari nog iets van het seizoen maken. "We zijn momenteel duidelijk de op drie na snelsten. We zitten achter de andere mannen qua prestatie. We hebben werk te doen om het gat te dichten. We zullen langzaam de auto verbeteren. Het zal interessant worden om te zien wanneer andere team upgrades krijgen."

Mercedes is sneller

"Mercedes is sneller dan wij, daarom zag je ze zo dicht bij Charles (Leclerc, red.). Op dit moment hebben ze gewoon een beter tempo dan wij. Toen ik achter Kimi (Antonelli, red.) zat, was hij gewoon sneller in bepaalde delen van het circuit, ik kon hem niet volgen. Ik heb vandaag alles gegeven. Ik had niets meer over in de auto. Met de problemen die we dit weekend met de achterkant van de auto hadden, was de startpositie cruciaal. Ik denk dat zelfs als ik verder naar voren was gestart, ik ingehaald zou zijn door de Mercedessen," aldus Hamilton.