Ferrari woedend door incident rond Lewis Hamilton en Charles Leclerc: 'Dit is een grote grap'

Voor Ferrari begon het weekend in China nog fantastisch door de zege van Lewis Hamilton tijdens de sprintrace, maar de zondag liep uit op een drama. Hamilton en teamgenoot Charles Leclerc kwamen er niet aan te pas tijdens de Grand Prix en tot overmaat van ramp werden beide coureurs zelfs gediskwalificeerd. De Italiaanse renstal was na afloop woedend, maar dat ging dan weer niet over het resultaat.

Hamilton pakte tot ieders verbazing vrijdag de pole position voor de sprintrace en schreef die een dag later op overtuigende wijze op zijn naam. De zevenvoudig wereldkampioen en zijn teamgenoot werden dan ook als serieuze kandidaten gezien voor de hoofdrace op zondag, maar niets bleek minder waar.

Regie onder vuur

De Brit lange tijd op de vierde plaats, maar kon het tempo van Oscar Piastri, Lando Norris en George Russell niet volgen. Teamgenoot Leclerc reed op de vijfde plaats en was ondanks een beschadigde voorvleugel sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen. Er werd dan ook besloten om de twee coureurs te laten wisselen, maar bij Ferrari was er veel woede door de manier waarop de regie dat in beeld bracht.

De tv-kijker kreeg namelijk een aantal berichten van het team aan Hamilton te horen. Daarin leek het alsof Ferrari met het plan kwam om Leclerc voorbij te laten, terwijl de 105-voudig racewinnaar nog een beetje tegenstribbelde. Achteraf werd echter duidelijk dat Hamilton zelf met het plan kwam om zijn teamgenoot voorbij te laten, maar die communicatie liet de regie niet zien tijdens de race.

'Dit is een grap'

Teambaas Fred Vasseur was daar na afloop dan ook niet over te spreken: "Dit is een grote grap van de FOM (de organisatie die de uitzending maakt, red.), want Lewis kwam met het idee. Hij vroeg om te switchen, maar om er een show van te maken, besloten ze alleen het tweede deel van zijn bericht te tonen. Ik zal met ze hierover in gesprek gaan."

Autosport meldt maandag dat er inderdaad contact is geweest tussen het team en de organisatie van de Formule 1. "Er was geen enkele intentie om de teamradio van Ferrari op een misleidende manier in beeld te brengen. Door andere gebeurtenissen tijdens de race werd het bericht van Lewis niet uitgezonden, maar dat was niet expres", legt een woordvoerder van de sport uit tegen het medium.

Diskwalificatie

Hamilton liet uiteindelijk Leclerc voorbij, maar de Monegask deed het niet veel beter dan zijn teamgenoot. Ook hij kon het tempo van de eerste drie niet volgen en werd nog voorbijgereden door Max Verstappen. Leclerc eindigde als vijfde, terwijl Hamilton na een extra stop als zesde over de streep kwam. Enkele uren na de finish werden beide coureurs echter gediskwalificeerd.