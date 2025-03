F1-legende Lewis Hamilton wil terug in de tijd met regelwijziging: 'Het gaafste gevoel ooit'

Lewis Hamilton heeft zich bemoeid met de discussie over het al dan niet terugbrengen van de V10-motoren in de Formule 1. Eerder deze maand werd bekend dat de FIA onderzoekt of het mogelijk is om op termijn de V10-motoren te laten terugkeren, maar dan met duurzame brandstof.

De teams zijn momenteel volop bezig met de ontwikkeling van de nieuwe krachtbron voor 2026, maar er is twijfel of de gekozen richting wel de beste is. De hybridemotoren zijn zeer complex en brengen hoge kosten met zich mee. Dit heeft geleid tot gesprekken over de mogelijkheid om V10-motoren met duurzame brandstoffen opnieuw in te voeren, wellicht al vanaf 2028 of 2029, als alternatief voor de huidige technologie.

Hoogzwangere Kelly Piquet telt in comfortabele kleding af naar bevalling eerste kindje Max Verstappen Het zijn spannende weken voor Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet. Ze verwachten binnenkort hun eerste kindje, dus is het aftellen geblazen. De babybuik van de Braziliaanse wordt steeds groter, waardoor ze zich in comfortabelere kleding moet werken.

Het idee voor een terugkeer naar V10-motoren kwam van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij suggereerde dat de Formule 1 de vooruitgang in biobrandstoffen zou kunnen gebruiken om de populaire, luidruchtige motoren terug te brengen. Deze suggestie is een van de weinige van Sulayem die, over het algemeen, positief is ontvangen.

Topadviseur Red Bull doet opvallende uitspraak over nieuwe teamgenoot Max Verstappen: 'Hij heeft nu de ervaring' Formule 1-team Red Bull is duidelijk over de komst van Yuki Tsunoda naar de renstal. De Japanner ruilt van plek met Liam Lawson, die wordt teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. "Hij kwam in een neerwaartse spiraal."

De meningen zijn verdeeld

Eerder lieten Max Verstappen en Red Bull zich positief uit over het idee van een mogelijke terugkeer van de V10-motoren. Maar de meningen hierover zijn verdeeld, zo leek Audi niet geheel enthousiast over dit idee door nadrukkelijk aan te geven zich vast te houden aan het plan voor 2026.

Droom Liam Lawson spat uiteen na ontslag bij Red Bull: 'Hier had ik mijn hele leven naartoe gewerkt' Liam Lawson werd donderdag na twee races voor Red Bull Racing in de Formule 1 ontslagen als teamgenoot van Max Verstappen. Daarmee spat een droom voor hem uiteen, zo laat hij zelf weten via Instagram.

Ook Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen van de Formule 1, heeft inmiddels zijn standpunt in de discussie geuit en steunt de terugkeer naar V10-motoren. Hij stelt dat de huidige V6 turbo-hybride motoren "nooit lekker hebben geklonken" en refereert daarbij aan zijn eerste bezoek aan een Formule 1-race.

'Gaafste gevoel ooit'

"Ik herinner me mijn eerste bezoek aan een Formule 1-race in Spa in 1996. Ik was 12 of 13 en voelde Michael Schumacher uit de eerste bocht komen, mijn borstkas vibreerde. Het was het gaafste gevoel ooit, en dat hebben we in de loop der jaren verloren," aldus de F1-coureur.

Ex-wereldkampioen Formule 1 haalt keihard uit naar 'arrogante' oud-teamgenoot van Max Verstappen Liam Lawson, die donderdag bij Red Bull Racing werd ontslagen als teamgenoot van Max Verstappen, krijgt flinke kritiek van een voormalig Formule 1-wereldkampioen. De Nieuw-Zeelander zou 'arrogant' zijn en dan ook terecht zijn plek hebben moeten afstaan.

"Dus als we terug kunnen naar die fantastisch klinkende motoren én onze duurzaamheidsdoelen kunnen halen, waarom niet?" gaat hij verder. "Maar het is een interessante verandering. Bij de overstap van V8 naar V6 werd gezegd dat het kosten zou besparen, maar om die V6-motoren aan de praat te krijgen, moet je flink investeren. En het is de vraag of ze wel zo duurzaam zijn met al die batterijen. Misschien moeten we ons richten op duurzame brandstoffen, dat is beter voor de toekomst."