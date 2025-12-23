De Formule 1 gaat vanaf het nieuwe seizoen verder zonder Claire Dubbelman. De plaatsvervangend wedstrijdleider in de koningsklasse van de autosport stapt binnenkort over naar de nationale autosportfederatie van Saoedi-Arabië.

De Nederlandse Dubbelman was al sinds 2017 in dienst bij de FIA, de overkoepelende federatie van alle raceklasses. De afgelopen seizoenen zat ze in het racecentrum om beslissingen te nemen tijdens Formule 1-races. Dat deed ze vanaf het seizoen 2024. Ze kreeg als eerste vrouw ooit een eigen licentie om zelfstandig de races te mogen leiden, maar daar kwam het nooit toe omdat de hoofdleider Rui Marques geen wedstrijd miste.

Saoedi-Arabië

Aan haar tijd bij de FIA komt nu een einde. Dubbelman verkast naar Riyad, waar ze voor de Saoedische autosportfederatie gaat werken. Die bond is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, schrijft NU.nl. De komende twee jaar wordt de GP van Saoedi-Arabië in Jeddah gereden, totdat het hypermoderne circuit in Qiddiya is aangelegd.

Eerder was Dubbelman actief in de Europese Formule 3. Op haar eigen sociale media spreekt de Nederlandse ervan dat ze al sinds 2007 in de autosport zit. Aan haar tijd in de Formule 1 en bij de rest van de FIA komt nu dus snel een einde.

Formule 1-seizoen

De Formule 1 zit momenteel in de winterstop. Max Verstappen kwam afgelopen seizoen twee punten tekort om zijn vijfde wereldtitel te pakken. Lando Norris van McLaren ging er met de hoofdprijs vandoor. De vakantie voor de coureurs is maar kort, want in februari staan de eerste tests al op het programma en begin maart is al de eerste race weer, in Australië. In 2026 gaan de auto's en regels er heel anders uitzien in de koningsklasse van de sport. Ook komt er een extra team op de grid.