Het spektakel tijdens de Grand Prix van Las Vegas beperkt zich bepaald niet alleen tot de race zelf. Na afloop was er een opmerkelijk moment tijdens het interview dat David Coulthard hield met de drie coureurs die op het podium eindigden. En vervolgens bleek dat het podium helemaal nog niet vaststond.

Lando Norris, leider in de WK-stand, startte zondag vanaf pole position. Hij ging agressief de strijd aan, maar remde op het verkeerde moment in bocht één, waardoor Verstappen (die vanaf P2 begon) meteen de leiding kon overnemen. De Limburger stond die plek niet meer af, Norris werd tweede en George Russel pakte de derde plek.

Norris leek na afloop van de race vooral opgelucht dat hij de schade op Verstappen beperkt als weten te houden en de Brit zorgde met een opmerkelijke uitspraak voor de nodige verbazing: 'Ik heb hem laten winnen."

'Sorry mensen'

Interviewer Coulthard wilde even later toch nog even terugkomen op die eerste verklaring van de Brit. "Je hebt gezegd dat je Max hebt laten winnen." Daar gaat Norris vervolgens tegenin. "Nee, ik zei: I f*cked it up." Dat leidt tot grote hilariteit bij Verstappen en Russel en een geschrokken reactie van Coulthard. "Nou, dat mag je niet zeggen. Sorry mensen...", verontschuldigde hij zich meteen, terwijl Verstappen in een deuk lag.

i Max Verstappen kan zijn oren niet geloven. © Getty Images

Diskwalificatie dreigt

Het mediamoment bleek bepaald niet het einde van de ophef in Vegas. Even later kwam het bericht naar buiten dat beide McLarens niet door de keuring zijn gekomen. Autosportfederatie FIA meldde officieel dat de plank onder de auto’s van zowel Norris als Oscar Piastri te veel zou zijn gesleten. Normaal gesproken leidt dat tot diskwalificatie. Het wachten is nu op de uitspraak.

Reactie Max Verstappen

Verstappen reageerde zelf uiteraard positief na zijn overwinning in de Amerikaanse woestijn. "Ik kon meer snelheid maken", erkende de viervoudig wereldkampioen. "De wagen werkte goed, veel fijner voor mij."

David Coulthard vroeg zich af of de Red Bull-coureur nu alles op 69 gaat inzetten aan de roulettetafel in de gokstad, omdat het de 69ste zege van de Nederlander was. Dat blijkt niet het geval. "Maar ik moet op 69 blijven of naar 169 overwinningen gaan. Want het is wel een cool getal."