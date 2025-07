Ferrari gaat door met teambaas Frederic Vasseur. Dat heeft de ploeg officieel bekendgemaakt. Daarmee is een grote beslissing genomen voor de toekomst, want de Fransman gaat dus met het iconische Formule 1-team de nieuwe fase in. Vanaf 2026 veranderen namelijk de auto's flink en gaat de racewereld er een stuk anders uitzien.

Die periode gaat Ferrari dus in met een vertrouwd gezicht aan het roer. Vasseur stapte begin 2023 in bij het in het iconisch rood rijdende team. Ferrari wacht al jaren op een kampioenschap, maar zowel de coureurs als het team zelf komt daar al tijden niet in de buurt. Ook het met veel bombarie aangekondigde huwelijk met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton draait dit seizoen uit op een sof. De veertigjarige Brit stond nog niet één keer op het podium. Eerste coureur Charles Leclerc rijdt ondertussen ook vruchteloos rond.

'We willen daaraan vasthouden'

Maar Ferrari houdt dus het vertrouwen in Vasseur aan het roer. 'Zijn kunde om onder druk te presteren, innovatie te omarmen en prestaties na te jagen, passen helemaal in de visie die Ferrari heeft voor de komende seizoen', valt in een statement op de eigen website te lezen. "We willen voortzetten wat we hebben opgebouwd en willen daaraan vasthouden. Ons vertrouwen in Freds leiderschap wordt met deze contractverlenging weerspiegeld. We gaan gemotiveerd, vastberaden en gefocust door", laat Benedetto Vigna, de grote baas van Ferrari, weten.

Reactie Vasseur

Ook Vasseur zelf krijgt een moment om te reageren op zijn langere verblijf bij Ferrari. "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Ferrari in mij blijft houden. Deze verlenging is niet alleen een bevestiging, maar ook een uitdaging om te blijven presteren, gefocust te blijven en te leveren. De afgelopen dertig maanden hebben we een sterke basis gelegd en nu moeten we doorgaan met bouwen. Consistent en vastberaden gaan we daarmee verder. We weten wat er van ons verwacht wordt en we zetten samen de nieuwe stap vooruit."

GP van Hongarije

De contractverlenging komt vlak voor het laatste raceweekend voor de zomervakantie. De GP van Hongarije is dit weekend de laatste race voordat de teams bijna vier weken vakantie hebben. Eind augustus keert het Formule 1-circus vervolgens terug voor de Dutch GP op het circuit van Zandvoort.