Nog dik anderhalve week en dan is de Grand Prix van Nederland. De voorlaatste editie. Het is in ieder geval de laatste keer dat Stake F1 Team Kick Sauber er is, die ploeg heet vanaf volgend jaar Audi. Toch rijden ze in Zandvoort ook met een andere naam.

McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing, Williams, Aston Martin, Racing Bull, Haas en Alpine. Zij zijn allemaal onder normale omstandigheden van de partij op Circuit Zandvoort. Het gifgroene team met rijders Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto niet.

Waarom geen Stake F1 Team Kick Sauber in Zandvoort?

De renstal gaat normaal gesproken door het leven als Stake F1 Team Kick Sauber. Dat kan in Nederland niet door de strenge gokwet die er is. Sinds 1 juli 2025 is shirt of teamsponsoring verboden in ons land. Stake, een online gokbedrijf, heeft dus pech. Het team van Hülkenberg en Bortoleto heet voor de Grand Prix van Nederland Kick Sauber.

Het is niet de eerste keer dat Sauber uitgekleed is qua sponsornaam. In Bahrein, Saoedi-Arabië, China, Japan en België mocht Stake ook al niet worden gebruikt. Dat geldt verder ook nog voor Brazilië, Qatar, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten. De regels zorgen ervoor dat het groen-zwarte team met aangepaste kleding en livery naar grands prix gaan.

Werk aan de winkel

Hülkenberg en Bortoleto zullen in Zandvoort verschijnen zonder enige zichtbaarheid van Stake. Normaal staat die naam groot op petten en andere kledingstukken. Ook de livery wordt aangepast. De naam van het gokbedrijf is normaal gesproken zichtbaar op de voorvleugel, sidepods en achtervleugel. In plaats daarvan staat nu overal Kick.

Toen Hülkenberg begin juli eindelijk zijn eerste podiumplek in F1 pakte, deed hij dat wel in een Stake-auto. De ploeg is ten opzichte van vorig jaar een stuk beter bezig; halverwege staan ze op een zevende plek bij de constructeurs met 51 punten. Daarvan werden er 37 gehaald door de Duitser en veertien door rookie Bortoleto.