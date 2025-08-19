Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft zich uitgesproken over de situatie van Max Verstappen bij de renstal. Hij vindt het 'logisch' dat de Nederlander in 2026 bij Red Bull Racing blijft, maar benadrukt dat hij van gedachten kan veranderen.

Verstappen bevestigde recent zijn trouw aan Red Bull, maar het is een publiek geheim dat hij en zijn management tot op het laatste moment hebben onderhandeld met Toto Wolff over een spectaculaire overstap naar Mercedes. Een akkoord kwam er echter niet.

Marko vindt het "logisch" dat de viervoudig wereldkampioen volgend jaar bij Red Bull blijft. De onzekerheid rond de nieuwe technische reglementen die dan ingaan, speelt hierbij een grote rol. Toch sluit de Oostenrijker niet uit dat de wereldkampioen op een later moment van gedachten kan veranderen.

"Uit de uitspraken van Max werd duidelijk dat hij wilde blijven, dat is logisch, ook al was de ontsnappingsclausule nog actief", legt de voormalig coureur uit. "Niemand weet wat er in 2026 gaat gebeuren. Mercedes roept wel dat ze voorop zullen lopen met hun motoren, maar daar is nog geen bewijs voor."

Onzekerheid

Er is dus nog veel onduidelijkheid en onzekerheid, benadrukt Marko. "Daarom is het logischer dat hij bij ons blijft, het komende seizoen aankijkt en, als we volgend jaar niet competitief zijn, zijn beslissing misschien heroverweegt."

Hij hoopt dat dat niet gaat gebeuren. "Max is een cruciaal onderdeel van ons team. Hij heeft al zijn successen met Red Bull Racing behaald en in de Formule 1 alleen met Red Bull-auto's gereden. Naast zijn talent als coureur is hij ook een zeer belangrijk lid van onze familie."

Verstappen zelf heeft geen commentaar gegeven op de mislukte onderhandelingen met Mercedes, waarna hij bekendmaakte bij Red Bull te blijven. De prestaties van de renstal vallen dit jaar tegen. Wel is de rust wat teruggekeerd, nadat onlangs teambaas Christian Horner aan de kant werd gezet.

GP Zandvoort

Volgende week staat de thuisrace van de Nederlander op het programma op het Circuit van Zandvoort. Het raceweekend gaat op vrijdag 29 augustus van start in de Nederlandse kustplaats. Verstappen won de Grand Prix in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar ging Lando Norris er met de winst vandoor.