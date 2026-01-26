Waar veel teams deze week de eerste belangrijke meters maken richting het nieuwe Formule 1-seizoen, is Williams de grote afwezige in Barcelona. De Britse renstal moet alle testdagen aan zich voorbij laten gaan en dat heeft alles te maken met een flinke misser achter de schermen. De zorgen rond de nieuwe FW48 nemen daardoor snel toe.

Williams bevestigde eerder al dat het niet zou deelnemen aan de vijfdaagse shakedown in Spanje. Officieel werd gesproken over 'vertragingen in het programma', maar inmiddels is duidelijk dat de oorzaak een stuk concreter en pijnlijker is. Volgens het Spaanse medium SoyMotor zou de FW48 meerdere keren niet door de verplichte crashtest zijn gekomen, een keuring waar de FIA geen enkele concessie in doet.

Streep door de rekening

Het Spaanse platform meldt dat de nieuwe bolide zelfs tot drie keer toe is gezakt voor de crashtest. Zonder groen licht van de FIA mag een auto simpelweg niet de baan op, waardoor Williams geen andere keuze had dan de volledige testweek te schrappen. Een enorme tegenvaller in een fase waarin elke minuut op de baan van grote waarde is.

Daar blijft het volgens SoyMotor niet bij. Het medium schrijft ook over serieuze zorgen rond het gewicht van de Williams. De auto zou twintig tot dertig kilogram te zwaar zijn ten opzichte van het door de FIA vastgestelde minimumgewicht van 768 kilo. Juist in een reglemententijdperk waarin auto’s lichter moeten worden, zou dat een flinke achterstand betekenen.

Weinig reden voor optimisme

Die berichten zijn extra wrang, omdat Williams de afgelopen jaren bewust alles op 2026 heeft gezet. Teambaas James Vowles gaf herhaaldelijk aan dat het team pas in het nieuwe reglemententijdperk écht wilde toeslaan. Met de Mercedes-motor en ervaren coureurs als Carlos Sainz en Alexander Albon leek er reden voor optimisme.

Red Bull maakt wél indruk

Waar Williams worstelt met technische problemen en zelfs geen kilometers kan maken, verloopt de start van de testweek bij Red Bull Racing juist een stuk voorspoediger. In Barcelona ging de nieuwe RB22 wél de baan op en maakte vooral Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, direct een sterke eerste indruk.

Hadjar zette in lastige omstandigheden de toon met een overtuigende ochtendsessie, terwijl de nieuwe Red Bull ook technisch een stabiele en betrouwbare indruk achterliet. Het contrast met de problemen bij Williams kon daarmee nauwelijks groter zijn en onderstreept hoe verschillend teams aan het nieuwe Formule 1-seizoen beginnen.