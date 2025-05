'Geen opwinding' bij Max Verstappen: 'Niet een seizoen dat ik me zal herinneren'

Het is tot dusver een wisselvallig seizoen voor Max Verstappen. Hoewel hij twee van de acht races de snelste was, is het gevoel bij Red Bull Racing nog niet geweldig. "Het is nu lastig in te schatten of wij in Imola heel sterk waren, of McLaren juist wat zwakker."

Dit weekend staat de Grand Prix van Barcelona op het programma. Verstappen heeft niet super veel vertrouwen in de winst op zondag, gezien de eerdere resultaten op snelle stratencircuits. "Dat zal ook na deze race in Barcelona zo blijven. Het is niet zo dat we hier dit weekend nu ineens het kampioenschap winnen of verliezen.”

Gepikeerde Lando Norris haalt Max Verstappen aan: 'Als je dat denkt, ben je dom' Lando Norris staat drie punten achter op WK-leider Oscar Piastri en om die reden zien veel Formule 1-journalisten een titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs al helemaal voor zich. Dat zorgt voor irritatie bij Norris, die Max Verstappen zeker niet wil uitsluiten.

Goed gevoel?

In Imola eindigde Verstappen boven beiden McLarens. Een positief signaal voor Red Bull, toch? "Die race verliep natuurlijk heel positief, maar ik weet niet of we in staat zijn om dat te herhalen. Het is nu lastig in te schatten of wij in Imola heel sterk waren, of McLaren juist wat zwakker."

Max Verstappen gaat vol goede moed naar plek met 'speciale herinneringen': 'Zouden competitiever moeten zijn' Formule 1-coureur Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Spanje, waar hij een goed resultaat nodig heeft. Gelukkig gaat de viervoudig wereldkampioen vol goede moed naar Barcelona, een plek vol speciale herinneringen.

Opwinding

Tot dusver is het geen seizoen om over naar huis te schrijven voor de viervoudig wereldkampioen van de Formule 1. Op de vraag of die wisselvalligheid ook voor meer opwinding zorgt, reageert Verstappen zoals we van hem gewend zijn. "Nou, ik ben meer opgewonden als ik weet dat we supersnel zijn…”

"Ik doe altijd mijn best. Vooralsnog zijn er positieve momenten geweest, met de overwinningen in Japan en Imola, maar ook negatieve races waarin we de snelheid totaal niet hadden. Tot dit punt is het geen seizoen dat ik voor altijd zal blijven herinneren.”

'Teambaas van Max Verstappen voert verkennende gesprekken met ander Formule 1-team' Christian Horner mag dan bij Red Bull Racing niet altijd lekker liggen, maar de teambaas is bij andere Formule 1-teams nog altijd bijzonder populair. De 51-jarige Brit ligt onder vuur bij de grote bazen van Red Bull en er loopt nog altijd rechtszaak tegen Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Reeks

Verstappen zet de afgelopen veertien races een mooie reeks neer. Telkens als Verstappen op het podium eindigt, komt hij de race daarna buiten de top-drie over de streep. Mocht hij deze reeks voorzetten, betekent dat goed nieuws voor Verstappen. In Monaco werd de Nederlander vierde, waardoor hij in Barcelona dus (hopelijk) op het podium zal staan.