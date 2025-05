Max Verstappen gaat vol goede moed naar plek met 'speciale herinneringen': 'Zouden competitiever moeten zijn'

Formule 1-coureur Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Spanje, waar hij een goed resultaat nodig heeft. Gelukkig gaat de viervoudig wereldkampioen vol goede moed naar Barcelona, een plek vol speciale herinneringen.

Verstappen won twee weken geleden op Imola en moest het afgelopen weekend met een vierde plek doen bij de Grand Prix van Monaco. De Nederlander blikt op zijn eigen site terug op de race in het prinsendom. "Monaco was niet de meest spannende race voor ons: we deden alles goed, maar uiteindelijk konden we na de kwalificatie niet veel meer doen in de race."

Gelukkig gaat de blik meteen vooruit naar Barcelona. En Verstappen heeft goede hoop. "Spanje is de laatste race van de triple header. We hopen beter te presteren en het meer lijkt op wat we in Imola hadden. Ik denk dat de auto beter zal aanvoelen en we daardoor competitiever zouden moeten zijn."

GP Spanje F1 | Max Verstappen hoopt op revanche op geliefd circuit: dit zijn de tijden Max Verstappen gaat terug naar de baan waar hij zijn allereerste Formule 1-race won: het circuit van Barcelona. De Nederlander heeft opnieuw een goede score nodig bij de Grand Prix van Spanje en kan zich bij een overwinning tussen een paar grootheden knokken.

'Veel speciale herinneringen'

De Limburger kroonde zich de afgelopen drie seizoenen telkens tot winnaar bij de Grand Prix van Spanje én boekte er in 2016 zijn allereerste Formule 1-overwinning ooit. "Het circuit heeft veel historie en heeft lange bochten en snelle bochten, en is altijd mooi om er te rijden. Spanje is waar ik mijn eerste Formule 1-race won, dus ik heb daar veel speciale herinneringen en hopelijk kunnen we onze prestaties deze week maximaliseren."

Strengere FIA kan vanaf GP van Spanje met nieuwe regel vooral McLaren pijn doen met 'gamechanger' in Formule 1 Er komt een 'gamechanger' aan in de Formule 1, als we onder anderen Christian Horner en Frederic Vasseur moeten geloven. De teambazen van Red Bull Racing en Ferrari spanden samen met succes een protest aan tegen McLaren, waardoor de FIA strenger gaat controleren op het circuit van Barcelona.

'Gamechanger'

Verstappen kan nog ergens hoop uit putten, want de FIA gaat vanaf de GP van Spanje strenger letten op de 'flexwing'. Vooral McLaren - de grote concurrent - lijkt daar voordeel uit te halen. Oscar Piastri leidt momenteel de WK-stand, vlak voor zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Verstappen volgt op gepaste afstand op de derde plek.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen ziet Oscar Piastri en Lando Norris uitlopen in Monaco Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit seizoen alles uit de kast moeten halen om weer als eerste te eindigen in de WK-stand. De Nederlander vecht in zijn mindere Red Bull-auto voorlopig om plek drie achter de ongenaakbare McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Check hieronder de WK-stand na de GP van Monaco.

Zware tijden voor Kelly Piquet

Ondertussen blijft Verstappens vriendin Kelly Piquet achter in Monaco, waar het stel woont. Sinds een maand zijn zij de trotse ouders van Lily. Piquet liet in de vorm van een meme al wel aan dat het soms heel zwaar is. "Ik weet niet welke dag het is, ik weet niet hoe laat het is, ik heb waarschijnlijk al twee dagen niet gegeten", zegt de vrouw in de video die Piquet deelt.