Gepikeerde Lando Norris haalt Max Verstappen aan: 'Als je dat denkt, ben je dom'

Lando Norris staat drie punten achter op WK-leider Oscar Piastri en om die reden zien veel Formule 1-journalisten een titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs al helemaal voor zich. Dat zorgt voor irritatie bij Norris, die Max Verstappen zeker niet wil uitsluiten.

Op de persconferentie voor de Grand Prix van Spanje raakt Norris al gepikeerd als hem opnieuw wordt gevraagd naar de titelstrijd. "Zoals ik steeds zeg: het voelt geweldig om aan de leiding te gaan van het kampioenschap en meer punten te hebben dan de rest. Maar dat is niet iets waar ik mee bezig ben. Het verandert ook niets aan mijn werkwijze of aan mijn doelen."

Norris benadrukt dat hij ieder weekend probeert te winnen, ongeacht zijn positie in het klassement. Er zijn ook pas acht (van de 24) races verreden dit seizoen. "En bovendien kan iedereen mathematisch nog wereldkampioen worden."

'Dan ben je een beetje dom'

De Brit gaat verder: "Als je denkt dat het alleen tussen mij en Oscar gaat, dan denk ik wel dat je een beetje dom bent. Er zijn nog genoeg kanshebbers." Eén goed voorbeeld is viervoudig wereldkampioen Verstappen, geeft Norris zelf ook aan. Momenteel staat de Nederlander 25 punten achter op WK-leider Piastri. Eén zege levert ook zoveel punten op.

Norris is nog niet klaar met zijn relaas. "Max heeft meerdere keren op het podium gestaan. Hij heeft races gewonnen. Hij won op eigen kracht van ons in Imola, omdat hij gewoon sneller was. Dus ik weet niet waarom je in vredesnaam zou zeggen dat het alleen tussen mij en Oscar zou gaan."

Nog meer gevaar op de loer

En de McLaren-coureur denkt dat er nóg meer concurrentie bij komt. Zijn verwachting is dat Ferrari in de loop van het seizoen sterker gaat worden. Norris zal mogelijk ook enige zorgen hebben over zijn snelheid: de FIA gaat vanaf de GP van Spanje strenger controleren op de 'flexiwing', iets waar McLaren heel sterk in is.