'Teambaas van Max Verstappen voert verkennende gesprekken met ander Formule 1-team'

Christian Horner mag dan bij Red Bull Racing niet altijd lekker liggen, maar de teambaas is bij andere Formule 1-teams nog altijd bijzonder populair. De 51-jarige Brit ligt onder vuur bij de grote bazen van Red Bull en er loopt nog altijd rechtszaak tegen Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag.

De Duitse krant Bild meldt inmiddels dat Ferrari contact heeft gezocht met Red Bull-teambaas Christian Horner. Volgens de krant willen de Italianen peilen of de succesvolle Britse teambaas een overstap naar Maranello ziet zitten. Het zou gaan om "verkennende gesprekken" om te zien of Horner openstaat voor een vertrek bij Red Bull, het team dat hij sinds hun intrede in de Formule 1 in 2005 leidt.

Moeizaam seizoen

De moeizame start van het seizoen zou de Ferrari-bazen rond eigenaar John Elkann niet bevallen. Er zouden twijfels zijn over het functioneren van teambaas Frédéric Vasseur. Na acht races staat de best geklasseerde Ferrari-coureur op plek vijf. Dat is nog altijd Charles Leclerc. De komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton pakt tot dusver nog niet al te best uit. De veertigjarige Brit staat op plek zes. Vanwege die prestaties staat het iconische rode raceteam op plek vier in de constructeursstand.

Eerdere transfer afgewezen

Bronnen rond Horner laten echter weten dat hij niets wil weten van een vertrek bij Red Bull. Er gaan zelfs geruchten dat Horner een aantal jaren geleden al eens een overstap naar Ferrari heeft afgewezen. Er wordt de afgelopen maanden steeds vaker aan de stoelpoten van Horner gezaagd en er waren zelfs geruchten dat hij ontslagen zou worden. De namen van opvolgers vielen al, maar de verhalen dat hij zou worden opgevolgd door Oliver Oakes of Franz Tost konden helemaal naar het rijk der fabelen.

Lewis Hamilton naar Ferrari

Elkann heeft zelf nog geen signalen afgegeven dat hij het vertrouwen in Vasseur kwijt is. De Fransman speelde een belangrijke rol in de komst van Lewis Hamilton naar Maranello. Ferrari beseft dat de echte aanval op de top volgend jaar pas zal plaatsvinden, wanneer de technische regels in de Formule 1 veranderen.

GP van Spanje

Komend weekend is er weer een nieuwe kans voor Ferrari om zich te laten zien. Na de 'saaie' GP van Monaco wacht nu de GP van Spanje op het circuit van Barcelona.