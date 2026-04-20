Toto Wolff is klaar met de kritiek op de nieuwe regelgeving in de Formule 1. De ploegbaas van Mercedes vindt dat de criticasters ook de verbeterde veiligheid mee mogen nemen in hun kritiek.

Verschillende coureurs en mensen rondom de Formule 1 zijn al weken zeer kritisch op de nieuwe regels in de sport. Door de snelheidsverschillen met de batterij zijn onder andere Max Verstappen en Fernando Alonso een deel van hun plezier in de sport kwijt. De Nederlander noemde de nieuwe opzet van de sport zelfs 'Mario Kart'. Wolff vindt dat Verstappen en de andere coureurs hun toon wel wat mogen matigen in de kritiek.

'We hoeven onze sport niet zwart te maken'

"We moeten ook niet vergeten dat wij de hoeders van de sport zijn en daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij", vertelt Wolff over de kritiek op de F1 tegenover de internationale media. "Discussies over de sport kunnen ook constructief onder de stakeholders zelf blijven, zoals de laatste weken ook gebeurde. We hoeven onze sport niet steeds in het openbaar zwart te maken", vindt Wolff de kritiek op de Formule 1 soms te ver gaan.

Wolff vindt dat de mensen binnen de Formule 1 'constructiever met hun kritiek' om moeten gaan. "Met dat spuien van kritiek moet je voorzichtig zijn. Dat heeft op termijn gevolgen voor hoe fans naar onze sport kijken", waarschuwt de ploegbaas van Mercedes de criticasters.

Mercedes

Voor Wolff en zijn ploeg Mercedes hebben de regelwijzigingen juist positief uitgepakt. De ploegbaas ziet soms misschien ook dat de races minder vermakelijk zijn, maar zijn team doet het wel erg goed. De eerste drie races van het seizoen werden gewonnen door Kimi Antonelli en George Russell, de pupillen van Wolff. In Australië was de Brit de beste en het Italiaanse racetalent kwam in Japan en China als eerst over de finish. Hij is daardoor ook de huidige leider in het WK-klassement bij de F1. Verstappen is terug te vinden op de negende plaats in het klassement.