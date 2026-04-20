Max Verstappen ruilde afgelopen weekend zijn Red Bull Racing-auto in voor een andere racewagen, maar zijn uitstapje werd om de verkeerde reden erg gedenkwaardig. Tijdens de kwalificatierace op de Nordschleife kwam zaterdag de 66-jarige coureur Juha Miettinen bij een vreselijke crash om het leven. Verstappen stapte een dag later desondanks in de auto en dat vinden oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As heel knap.

Verstappen stoort zich al vanaf het begin van het jaar ontzettend aan de vernieuwde regels in de Formule 1 en in Duitsland hoopte hij eindelijk eens een zorgeloos weekend op de baan te mogen beleven. Door het schrappen van de Formule 1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië kon Verstappen samen met Lucas Auer dit weekend meedoen aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, waar hij volgende maand ook van de partij is.

'Dit is verschrikkelijk'

Het liep echter anders. Verstappen zou zaterdagavond voor het eerst in actie komen, maar voordat hij in de auto plaats kon nemen werd de race definitief stilgelegd. Aanleiding was een heftig ongeluk op de baan met meerdere wagens. Dat bleek een fatale crash, want Miettinen kwam erbij om het leven.

"Wat een vreselijk nieuws", reageert Hoog in haar wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl met Van As. "Er waren ook nog zes andere coureurs betrokken, die zijn uiteindelijk buiten levensgevaar. Maar dit is natuurlijk verschrikkelijk."

'Dat lijkt me zo moeilijk'

Er werd na het dodelijke ongeluk uiteraard niet meer verder gereden, maar een dag later ging de volgende kwalificatierace wel gewoon door. Verstappen kwam daarin dan 'gewoon' in actie en dat vindt Van As bijzonder. "Dat lijkt me zo moeilijk", probeert de oud-hockeyster zich te verplaatsen in de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

"Hij gaf meteen aan dat hij wel weer wilde racen zondag. Dat is natuurlijk heel vaak als je iets engs meemaakt dat je zo snel mogelijk weer moet doen, maar in dit geval is er gewoon iemand overleden. Dat is echt snel", aldus Van As. Hoog is het daarmee eens: "Ik vond het ook best wel heftig."

"Is het gevaar van de sport te groot of hoort dit er nu eenmaal bij?", werpt Van As vervolgens op om er daarna aan toe te voegen dat 'dit soort crashes' niet heel vaak gebeuren. "Zeker in de Formule 1 zie je dat eigenlijk bijna nooit meer, omdat ze gewoon heel beschermd zitten in die wagen. Maar het is natuurlijk gewoon een gevaarlijke sport", reageert Van As.

Plezier ondanks tragische crash

Ondanks het grote drama lukte het Verstappen zondag toch nog om met plezier over het circuit rond te rijden: "Hij had er in ieder geval lol in gehad. Dat is natuurlijk ook even belangrijk voor hem persoonlijk in zo'n seizoen als dit", aldus Hoog.

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek.