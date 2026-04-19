Max Verstappen was zondag behoorlijk goed bezig tijdens de kwalificaties van de 24 uur van de Nürburgring. Helaas voor de Nederlander gooide schade aan zijn auto roet in het eten en was een goede klassering daarna niet meer mogelijk. Toch kan Verstappen op veel lof rekenen. En niet van de minste coureur.

Max Verstappen reed op zondag, in een race die vooral was overschaduwd door het noodlottige ongeval van een dag eerder, goed in de rondte. Hij had bovendien veel 'plezier' en denkt zo goed als klaar te zijn voor de echte race in mei. Jammer genoeg zorgde schade en een halfuur stilstaan ervoor dat zijn team bij lange na niet in de buurt kwam van de zege. Toch is men in Duitsland behoorlijk te spreken over de prestaties én de rijstijl van de Red Bull-coureur.

Grandioos gevecht

De race op zondag werd gewonnen door het team van Christopher Haase, Alexander Sims en Ben Green. En het was vooral Haase die aan het begin van de race veel duels uitvocht met Verstappen met als inzet de eerste plaats. "Het was weer grandioos, ons duel daarbuiten", begon Haase zijn relaas na de overwinning op zondag in gesprek met NLS.

"Hij was weer geweldig en reed heel respectvol", vervolgt de 38-jarige Duitser. "Echt knap. Volgens mij was het weer een goede show." Ondanks dat de duels op het scherpst van de snede werden uitgevochten, bleef het er telkens erg fair aan toe gaan.

'Perfecte positionering'

Uiteindelijk lukte het Haase amper om Verstappen in te halen. Dat kwam vooral door de sterke tactiek van de Nederlandse coureur uit Hasselt. "Max positioneerde zich gewoon perfect", meent de racewinnaar. "Het hangt er steeds vanaf aan welke kant je zit en hoe het uiteindelijk uitpakt." Verstappen zat keer op keer aan de goede zijde, waardoor inhalen haast onmogelijk was.

"Ik kwam helaas nooit in de positie waarin ik een beetje momentum kon meenemen. In sommige bochten lukt dat alleen als je een kwart autolengte voor ligt, maar het kwam er niet van. Maar hij heeft het goed gedaan", zo feliciteert Haase de viervoudig wereldkampioen met zijn mooie race. De 24 uursrace wordt verreden in het weekend van 16 mei op de legendarische Nürburgring.