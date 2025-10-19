Tot nu toe is het een heerlijk raceweekend voor Max Verstappen in Austin. Zaterdagavond pakte hij bij de kwalificatie pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten van zondag. Eerder die dag won de Nederlandse coureur van Red Bull Racing al de sprintrace.

Q1 begon onstuimig, want Isack Hadjar boorde zijn Racing Bull binnen enkele seconden tegen een muur. De rode vlaggen werden gezwaaid en de kwalificatie lag een kleine tien minuten stil. Na die sessie waren de uiteindelijke afvallers Hadjar, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll en Alexander Albon. In Q2 viel het doek voor Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Franco Colapinto. In beide sessies noteerde Verstappen in zijn Red Bull de toptijd.

Q3

De mannen van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, reden een wat bleke eerste en tweede sessie. Wellicht had dat te maken met de sprintrace, waarin beide coureurs uitvielen. Ze werden getoucheerd door andere rijders en dat veroorzaakte lichte schade aan hun wagens. De McLaren-monteurs waren daar tot vlak voor de kwalificatie nog druk mee.

Ondanks dat Verstappen in Q3 maar één run deed, door een misrekening van Red Bull, bleek zijn rondetijd van 1.32,510 scherp genoeg. PIastri moest dik een halve tel toegeven. Daardoor staat de WK-leider voor een inhaalslag vanaf P6 en zit hij bij de start van de race meteen in het gedrang. De eerste meters na de iconische eerste bocht zijn cruciaal. Teamgenoot Norris strandde op 0,291 seconde, maar staat wel naast Verstappen op P2. Achter de voorste startlinie vormen Charles Leclerc (Ferrari, P3) en George Russell (Mercedes, P4) de eerste bedreiging.

Verstappen and Norris on the Front Row! 🍿



Here's your starting grid for the Grand Prix 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

'Gelukkig niet nodig'

"Dit is voor ons weer een heel goed resultaat, de auto was sterk. Het was wel wat moeilijker dan vrijdag door de tegenwind en het was ook heel heet. Gelukkig was mijn eerste run in Q3 goed, want ik kon helaas geen tweede run doen, maar dat was gelukkig ook niet nodig", reageerde Verstappen in het flashinterview op het podium. De hoofdrace begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Sprintrace en WK-stand

De Nederlander deed door zijn zege in de sprintrace goede zaken voor de titelstrijd. Hij liep 8 punten in op de rivalen van McLaren. Piastri leidt met 336 punten, Verstappen is op 281 punten gekomen, 55 punten minder. Lando Norris staat daar nog tussenin. In Austin is het dit weekend zo heet dat er een hitteplan actief is.