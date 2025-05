Genietende Max Verstappen haalt uit na landstitel voor PSV: 'Heeft hij zijn tissues al geraapt?'

Max Verstappen pakte zondag zijn tweede racewin van het seizoen én kreeg ook nog eens te horen dat PSV kampioen van Nederland is geworden. De Formule 1-coureur kon het niet laten om even uit te halen naar oud-coureur Giedo van der Garde.

Verstappen is groot fan van PSV, terwijl Van der Garde Ajax een warm hart toedraagt. Na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna werd de Nederlandse topcoureur logischerwijs even gevraagd naar zijn mening over het kampioenschap van de Eindhovenaren. "Dat had bijna niemand meer zien aankomen, een paar weken geleden", vroeg Chiel van Koldenhoven aan Verstappen.

"Een paar weken geleden niet", reageert de viervoudig wereldkampioen op de verslaggever van Viaplay. "Maar na de laatste resultaten wel." Van Koldenhoven legt vervolgens de link met Van der Garde, die in de studio zit. "Je hebt veel appcontact met hem gehad dit seizoen.' Verstappen reageert ad rem: 'Ja, heeft hij zijn tissues al geraapt?"

'Dat vind ik het allermooiste'

"Het hoord erbij, hè? Dat is ook sport", sluit Verstappen af. Van der Garde kan er vanuit Nederland wel om lachen: "Terechte overwinnaar van het seizoen, PSV. Ik vind het allermooiste dat Max dik gewonnen heeft vandaag."

GP op Imola

Verstappen begon de GP op Imola vanaf de tweede positie en was bij de start ook niet goed weg. Maar bij het aanremmen durfde de Nederlander véél later in de ankers te gaan dan Oscar Piastri en George Russell, waardoor hij een knappe inhaalactie kon inzetten en zodoende de eerste plek pakte.

De Red Bull-coureur bouwde vervolgens zijn voorsprong uit, zeker nadat hij een gunstige pitstop kon maken onder de virtual safety car. Maar na een echte safety car slonken de seconden op McLaren-concurrenten Piastri en Lando Norris weer. Desondanks hield Verstappen zijn voorsprong vast en achter hem wisselden Piastri en Norris zelfs nog van plek.