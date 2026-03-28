Dat Max Verstappen het niet schuwt om zijn mening door te laten schemeren is algemeen bekend. Vooral de nieuwe auto van Red Bull en de nieuwe reglementen kunnen op veel kritiek van de Nederlander rekenen. Maar ook een kritische journalist kreeg het aan de stok met Verstappen. De coureur haalt daags na het incident nogmaals uit naar hem.

Afgelopen donderdag zorgde Max Verstappen nog voor veel verbazing. Hij wilde pas beginnen aan zijn perspraatje als de Britse journalist Giles Richards de zaal verliet. De twee hebben het al aan de stok met elkaar sinds de afsluitende Grand Prix in Abu Dhabi van vorig seizoen.

'Diep teleurgesteld'

Richards reageerde in zijn krant The Guardian op het voorval en noemde de houding van de Nederlander 'diep teleurstellend'. Na de slechte kwalificatie is het weer de beurt aan Verstappen om iets over het voorval te zeggen.

Domme vragen

"Ik krijg natuurlijk veel domme vragen, maar daar geef ik ook antwoord op. Dat is niet het probleem", begint Verstappen zijn beklag voor de camera van Viaplay. "Ik denk niet dat ik moeilijk te benaderen ben." Vorig seizoen kreeg Verstappen in Barcelona een straf waardoor hij van P5 naar P10 werd teruggezet, en negen punten misliep. Die punten hadden hem aan het eind van het seizoen de wereldtitel opgeleverd, wat Richards na de laatste race nog maar eens aanhaalde. Met een grote glimlach - volgens de Nederlander - welteverstaan.

"Die vraag kreeg ik vorig jaar natuurlijk veel. Ik denk dat ik hem meer dan twintig keer beantwoord heb", vervolgt de racecoureur uit Hasselt. "Als iemand die vraag na de laatste race stelt en je ook nog in je gezicht uitlacht, dan heeft dat voor mij met heel weinig respect te maken. Als je mij geen respect geeft, waarom moet ik jou dan respect geven? Dan ben je niet welkom. Daarom heb ik hem eruit gezet."

'Slechte bedoelingen'