Lewis Hamilton zorgt voor pikant nieuw hoofdstuk in liefdesleven: 'Beroemde actrice (52) voelt zich in de steek gelaten'

Een 'super flirterige' Lewis Hamilton werd in januari met Sofia Vergara gespot op een date, maar het contact tussen de twee zou zijn verwaterd. Bronnen melden aan het Amerikaanse medium RadarOnline dat Vergara (52) zich in de steek gelaten voelt.

Hamilton had in januari nog alle tijd, maar inmiddels is zijn eerste Formule 1-seizoen bij Ferrari in volle gang. Modern Family-actrice Vergara zou dan ook degene zijn die nog wel eens een berichtje stuurt, maar ze merkt dat alles vanuit haar komt. Het contact is dan ook een stuk minder geworden.

Een bron schrijft dat zij van een partner houdt met een hoog profiel en dat hij daar perfect inpaste. Er wordt zelfs geschreven dat zij Hamilton als het perfecte vriendje zag. Dat zou dan allemaal zijn gevolgd uit de ene date in januari, waar ook andere mensen bij waren. De groep verbleef zo'n twee uur in een restaurant in New York, waar Vergara (die ook jurylid is bij America's Got Talent) bijna niks at, omdat ze maar met Hamilton in gesprek bleef.

Super flirterig

Ze werden na de lunch nog buiten het restaurant gespot, waar ze napraatten en om elkaars grapjes moesten lachen. TMZ zag dat ze allebei in een positieve bui waren. 'En de glimlach op hun gezichten vertelt het verhaal. Serieus, kijk eens naar deze twee... Sofia en Lewis grijnzen van oor tot oor naar elkaar en ze lijken helemaal verliefd. Flirterige blikken, speelse gebaren en twee sexy, rijke beroemdheden... meer hoef je niet te zeggen!'

Van die romance is dus weinig meer over. De 40-jarige Hamilton zou het niet meer voelen. "Hij reageert niet op haar zoals verliefde mensen doen. Ze voelt zich in de steek gelaten."

Hamilton bij Ferrari

Hamilton is volop gefocust als Ferrari-coureur, waar hij een wisselende start kent. Na een tiende plek bij zijn debuut in Australië, volgde een zege bij de sprintrace in China. Hij dacht bij de race op zondag weer goede punten te scoren voor het team, maar werd gediskwalificeerd door een te veel versleten vloerplank.

Op 6 april krijgt Hamilton een volgende kans in zijn droomauto. Dan staat de Grand Prix van Japan op het programma. Die begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.