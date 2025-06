De Formule 1-coureurs reizen af naar de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Voor Max Verstappen zal het voelen als een thuisrace: het publiek kleurt er al jaren volledig oranje. Lees hier hoe laat de Nederlandse topcoureur in actie komt in Oostenrijk.

Verstappen is zeker niet onverslaanbaar op de Red Bull Ring. De viervoudig wereldkampioen is de recordhouder in Oostenrijk met vier zeges, maar zag in de afgelopen zeven jaar ook Valtteri Bottas, Charles Leclerc en George Russell een keer winnen.

Overigens heeft Verstappen nog altijd elf strafpunten op zijn superlicentie. Dat betekent dat als hij één of meer strafpunten pakt in Oostenrijk, hij geschorst is voor de volgende race (in Groot-Brittannië). Na 30 juni is de coureur van Red Bull weer twee strafpunten kwijt en kan hij dus weer iets gedurfder racen.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen loopt in op Oscar Piastri en Lando Norris bij GP Canada Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. Koploper Oscar Piastri verdween langzaam maar zeker uit zicht, maar in Canada deed de Nederlander weer iets terug. Bekijk hier de WK-stand na de Grand Prix van Canada.

Strijd om de wereldtitel

Dat kan Verstappen goed gebruiken in de strijd om de wereldtitel. Hij staat momenteel derde in de WK-stand met 155 punten, ruim achter Oscar Piastri (198) en Lando Norris (176). De McLaren-coureurs waren bij de afgelopen grand prix, in Canada, wel een stukje langzamer dan Verstappen. Het is iets waar de Nederlander hoop uit kan putten voor de komende races.

De aanwezige fans in Oostenrijk zullen hopen dat Red Bull sneller is dan McLaren. Naar schatting waren er de afgelopen jaren tussen de 50.000 en 70.000 Nederlanders aanwezig om Verstappen naar de overwinning te schreeuwen. En er zullen nóg meer mensen voor de buis zitten, om via Viaplay naar de vrije trainingen, kwalificatie en race te kijken.

Tijden GP Oostenrijk

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur

Volledig programma op de Red Bull Ring

Behalve de Formule 1 is er nog veel meer te beleven op de Red Bull Ring. Ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup rijden dit weekend in Oostenrijk. Nederlander Richard Verschoor staat momenteel tweede in de F2, terwijl Red Bull-talent Arvid Lindblad derde staat. Laurens van Hoepen rijdt in de Formule 3. Hoe laat zij in actie komen, vind je hier.